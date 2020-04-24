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Ação municipal

Coronavírus: Viana mede temperatura de 330 pessoas em barreira sanitária

Equipes da secretaria da Saúde e da Defesa Social do município fizeram abordagens de veículos durante todo o dia. Ação ainda  não tem data para acabar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 21:07

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 21:07

Data: 23/04/2020 - ES - Viana - Barreira sanitária em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Data: 23/04/2020 - ES - Viana - Barreira sanitária em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
A iniciativa de fazer barreiras sanitárias  levou a prefeitura de Viana a atender 330 pessoas durante as abordagens realizadas somente nesta quinta-feira (23). As ações contavam com 24 funcionários da Defesa Social e da Secretaria de Saúde da cidade para medir a temperatura de motoristas e ocupantes de veículos e passar informações sobre o coronavírus.
As equipes pararam 165 carros em quatro bairros para evitar aglomerações: Bethânia, bairro Universal, Viana Sede e Marcilho de Noronha. Os locais escolhidos são os com maiores índices populacionais. 
Segundo o Secretário de Defesa Social de Viana, Ledir Porto,  a medida está sendo bem recebida pela sociedade. "As pessoas estão parando até voluntariamente, além dos que paramos por amostragem", afirmou.
As paradas são apenas educativas.  "Não olhamos carteira de habilitação ou documento. O objetivo é orientar sobre a importância do distanciamento social, os cuidados que cada um tem que ter,  levar álcool em gel, máscara", pontuou Porto. 
Além das barreiras sanitárias, os moradores de Viana também contam com o Disque-aglomeração - 99860-4360 - para denunciar locais com aglomerações de pessoas. " Já fiscalizamos vários estabelecimentos, como fila da Caixa, de lotérica, por exemplo, para que observem o decreto do governo estadual. O principal ponto a ser observado é o distanciamento social", completou Porto. 

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