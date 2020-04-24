Coronavírus: Viana mede temperatura de 330 pessoas em barreira sanitária

Data: 23/04/2020 - ES - Viana - Barreira sanitária em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

A iniciativa de fazer barreiras sanitárias levou a prefeitura de Viana a atender 330 pessoas durante as abordagens realizadas somente nesta quinta-feira (23). As ações contavam com 24 funcionários da Defesa Social e da Secretaria de Saúde da cidade para medir a temperatura de motoristas e ocupantes de veículos e passar informações sobre o coronavírus.

As equipes pararam 165 carros em quatro bairros para evitar aglomerações: Bethânia, bairro Universal, Viana Sede e Marcilho de Noronha. Os locais escolhidos são os com maiores índices populacionais.

Segundo o Secretário de Defesa Social de Viana, Ledir Porto, a medida está sendo bem recebida pela sociedade. "As pessoas estão parando até voluntariamente, além dos que paramos por amostragem", afirmou.

As paradas são apenas educativas. "Não olhamos carteira de habilitação ou documento. O objetivo é orientar sobre a importância do distanciamento social, os cuidados que cada um tem que ter, levar álcool em gel, máscara", pontuou Porto.