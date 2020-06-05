Coronavírus: Ufes decide manter o calendário acadêmico de 2020

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai manter o calendário acadêmico de 2020, definido antes da pandemia do novo coronavírus afetar a rotina de ensino. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), em uma reunião virtual realizada na tarde desta quarta-feira (3).
No entanto, o cronograma e a reorganização das atividades ainda estão sendo discutidos e definidos por comissões da universidade e por membros do corpo docente, junto com as reitorias de graduação, pós-graduação e extensão. Por isso, as datas das provas e de término dos semestres não foram informadas.
Em paralelo, uma versão preliminar do plano de contingência já foi enviada para todos os campi, no último dia 26 de maio. Nele, constam propostas a serem implementadas durante os períodos de isolamento social e pós-pandemia. Cada campus terá o prazo de 30 dias para analisar as medidas e apresentar sugestões.
As aulas presenciais da Ufes estão suspensas desde o dia 17 de março deste ano, como medida para tentar combater a propagação do novo coronavírus no Estado. Atualmente, após algumas prorrogações, esta situação permanecerá a mesma até, pelo menos, o próximo dia 30 de junho.