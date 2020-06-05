Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com modificações

Coronavírus: Ufes decide manter o calendário acadêmico de 2020

Conselho da universidade votou pela manutenção em uma reunião on-line nesta quarta-feira (3); cronograma e possíveis reposições ainda serão avaliadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 21:05

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 21:05

Data: 23/12/2019 - ES - Vitória - Ufes - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Ufes já realizou uma enquete para averiguar o acesso a internet dos alunos, enquanto eles estão em casa Crédito: Ricardo Medeiros
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai manter o calendário acadêmico de 2020, definido antes da pandemia do novo coronavírus afetar a rotina de ensino. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), em uma reunião virtual realizada na tarde desta quarta-feira (3).
No entanto, o cronograma e a reorganização das atividades ainda estão sendo discutidos e definidos por comissões da universidade e por membros do corpo docente, junto com as reitorias de graduação, pós-graduação e extensão. Por isso, as datas das provas e de término dos semestres não foram informadas.

Veja Também

Em plano de segurança, Ufes discute retorno escalonado das atividades

Em paralelo, uma versão preliminar do plano de contingência já foi enviada para todos os campi, no último dia 26 de maio. Nele, constam propostas a serem implementadas durante os períodos de isolamento social e pós-pandemia. Cada campus terá o prazo de 30 dias para analisar as medidas e apresentar sugestões.
As aulas presenciais da Ufes estão suspensas desde o dia 17 de março deste ano, como medida para tentar combater a propagação do novo coronavírus no Estado. Atualmente, após algumas prorrogações, esta situação permanecerá a mesma até, pelo menos, o próximo dia 30 de junho.

Veja Também

Ufes cria câmara de desinfecção que destrói o coronavírus em objetos

Ainda sem data, Enem recebe 6,2 milhões de inscrições

Os cenários do que pode acontecer após o adiamento do Enem 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Jordana é a nova líder do BBB 26: 5 momentos marcantes da sister na casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados