Coronavírus: Ufes decide manter o calendário acadêmico de 2020

Ufes já realizou uma enquete para averiguar o acesso a internet dos alunos, enquanto eles estão em casa

No entanto, o cronograma e a reorganização das atividades ainda estão sendo discutidos e definidos por comissões da universidade e por membros do corpo docente, junto com as reitorias de graduação, pós-graduação e extensão. Por isso, as datas das provas e de término dos semestres não foram informadas.