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Adiado por 30 a 60 dias

Ainda sem data, Enem recebe 6,2 milhões de inscrições

O número definitivo de inscritos ainda será fechado após o fim do prazo para compensação bancária dos pagamentos da taxa de inscrição. No ano passado, 5.095.308 pessoas se inscreveram para as provas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 16:58

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 16:58

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
O Enem recebeu 6.222.463 inscrições. Do total, 101.100 se inscreveram para a prova digital e o restante, para a aplicação tradicional em papel.
O número definitivo de inscritos ainda será fechado após o fim do prazo para compensação bancária dos pagamentos da taxa de inscrição. No ano passado, 5.095.308 pessoas se inscreveram para as provas.
O Enem 2020 ainda não tem data para ocorrer. As provas, marcadas para novembro, foram adiadas e o governo Bolsonaro só vai definir os dias após consulta pública aos alunos.
O ministro Abraham Weintraub (Educação) insistia na manutenção do Enem nas datas previstas apesar da interrupção de aulas e do pedido de secretários neste sentido. Só mudou de ideia com uma iminente derrota no Congresso sobre o tema.

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O período para participar do Enem terminou na quarta-feira (27), após cinco dias de prorrogação. Secretários de Educação haviam solicitado a extensão do prazo porque haviam identificado baixa participação de alunos da rede pública.
Entre os inscritos, 1.149.759 são alunos matriculados em escolas públicas, o que representa um avanço de 11,2% do que foi registrado na edição anterior, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão do MEC (Ministério da Educação).
A maioria (87%) do inscritos para a prova impressa recebeu isenção da taxa de pagamento. Nesta edição, quem se enquadrou nos critérios de isenção, como ser aluno de escola pública, foi contemplado automaticamente na isenção. Essa foi uma medida tomada pelo governo por causa da pandemia.
Para os demais, a cobrança é de R$ 85, mesmo valor do ano passado.
O Inep inaugura neste ano uma aplicação em computador, no formato piloto. As aplicações serão em dias diferentes das provas em papel.

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