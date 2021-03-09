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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.610 mortes e passa dos 337mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 34 mortes e 1.364 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 09 de Março de 2021 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2021 às 17:01
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Paciente infectado com Covid-19 chegando ao Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 34 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (09), totalizando 6.610 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.364 novos casos, chegando a 337.582 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.348. Serra aparece em segundo, com 42.299 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.076) e Cariacica (26.241). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.662 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.872), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (05), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 318.677, sendo 1.662 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 153.596 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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