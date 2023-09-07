Competitiva e com qualidade de vida, Vitória ainda tem dois grandes desafios

Vitória está entre os municípios mais competitivos do país, mas ainda enfrenta alguns desafios sociais Crédito: Fernando Madeira

educação. Vitória tem o segundo melhor índice de desenvolvimento humano entre as capitais do país, é a terceira cidade mais limpa e, recentemente, obteve o oitavo lugar entre os municípios mais competitivos do Brasil (quinta posição, considerando apenas as capitais). Isso não significa, porém, que a capital do Espírito Santo — que completa 472 anos nesta sexta-feira (8) — não tenha desafios grandes em duas importantes áreas para a população: segurança pública

“Vitória ficou na primeira colocação em relação ao funcionamento da máquina pública e na segunda colocação em capital humano. O principal ponto que tem chamado a nossa atenção é o pilar de Segurança Pública. Está na posição 374 de 410 cidades. Desde o início do ranking, em 2020, nunca esteve no top 300. Sempre performou mal, recorrentemente”, afirma o coordenador de Inteligência Técnica do Centro de Liderança Pública (CLP), Pedro Trippi.

A entidade é responsável por formular o ranking de competitividade dos municípios, que analisa, em 13 pilares com 65 indicadores, o quão competitivos e eficientes em termos de entrega de serviços públicos são os municípios brasileiros.

Aumento de mortes violentas e confrontos de facções

Neste ano, ocorreram 52 mortes violentas até o fim de julho, contra 44 no mesmo período do ano passado.

Vitória também é palco de disputas entre facções criminosas, cujo poder bélico tem aumentado à medida que angariam mais recursos financeiros. Os confrontos dessas facções com as forças de segurança também contribuem para a a sensação de insegurança dos moradores que, como ocorreu no fim de agosto na Avenida Leitão da Silva , se encontram no fogo cruzado.

“Não dá para negar que hoje a situação é pior que antes nesse aspecto (dos grupos criminosos), porque os grupos estão com armas mais pesadas e isso aumenta o risco de confronto. Mas também temos que considerar o que o poder público vai fazer. Vai apostar no confronto ou no eixo social?”, questiona o sociólogo e coordenador do mestrado em Segurança Pública da UVV, Marco Aurélio Borges.

Ele esclarece que, como as polícias Militar e Civil são de responsabilidade do Estado, cabe às Guardas Municipais terem uma ação mais comunitária, de diálogo, de proximidade com as comunidades. Por essa razão, ele critica o uso de armamentos e veículos pesados nas ações da Guarda.

“Quando passa a querer substituir a PM, a Guarda perde a oportunidade de prestar um serviço diferenciado. Quando o problema está instalado, é lógico que a solução é policial. Agora, é possível tratar de outras maneiras com o objetivo de desarmar o confronto. Não só do ponto de vista da arma quanto dos espíritos”, aponta.

Desigualdade nas comunidades prejudica aprendizado

A educação pública municipal também é um ponto de preocupação para os moradores. No ranking de competitividade dos municípios, Vitória ficou em 296º lugar em qualidade da Educação.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021 mostra que, considerando a educação pública, Vitória recebeu nota 4,6 nos anos finais e 5,6 nos iniciais. Assim, ficou bem mais perto do pé da tabela no ranking do ensino fundamental do que do topo.

A Capital tem a mesma nota de Atílio Vivácqua e Cariacica. No alto da lista está Domingos Martins, com nota 5,9 nos anos finais e 6,8 nos anos iniciais.

A educação básica, que engloba o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, é de responsabilidade da administração municipal.

A especialista em Educação Cleonara Schwartz aponta que o baixo desempenho pode ter como causa a grande diferença socioeconômica entre variadas comunidades escolares.

"Existem territórios em que controlar a evasão e criar uma permanência dos estudantes do ensino fundamental é uma missão mais difícil que em outros. Por isso existem essas diferenças. Há bairros em que as crianças não têm apoio familiar. Tem locais onde a família consegue dar suporte maior, de acompanhamento do processo de escolarização. Em outros, há uma dificuldade muito grande porque as famílias vivem situação de carência econômica e as crianças ou trabalham dentro de casa ou mesmo fora de casa, ainda que sejam menores”, aponta.

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou, por meio de nota, que "no Ranking de Competitividade dos Municípios, Vitória ficou bem posicionada na taxa de atendimento à educação infantil, figurando em 6º lugar, com uma nota de 82,48. E no acesso à educação em tempo integral, a Capital subiu 47 posições na educação infantil e 31 posições no ensino fundamental, números que certamente vão ser melhores em 2024 em razão de, no próximo ano, a capital passar a ofertar mais 2.447 vagas em tempo integral".

Com relação ao Ideb, destaca que Vitória subiu 41 posições nos anos iniciais do ensino fundamental; por outro lado, caiu 190 posições no ensino médio, segmento educacional de competência do governo do Estado.

A Prefeitura ressalta que tem tomado medidas para reverter esse quadro. "A atual gestão priorizou a educação e em 2021 foi lançado o programa 'Educar para Vitória: Fortalecimento das Aprendizagens', cujo foco é a alfabetização para os anos iniciais (1º ao 5º ano) e as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para os anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental e da EJA."

"Para a criança aprender, ela precisa estar no ambiente de ensino. Na educação pública municipal de Vitória, a taxa de abandono é considerada baixa, chegando a 0,5% do total de crianças/estudantes matriculados", ressalta a secretaria.

Em 2023, a Secretaria de Educação informa que pactuou metas de aprendizagem com os diretores para alcançar os estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. "O objetivo é que todos os estudantes sejam alfabetizados já no 1º ano do ensino fundamental, e que cheguem ao 5º ano como leitores fluentes, ou seja, que consigam ler sem dificuldade de entender o que está escrito, ler num bom ritmo e sem precisar ler novamente para corrigir possíveis erros de codificação ou decodificação", diz a nota.

Além do Educar para Vitória, a Secretaria Municipal de Educação lista outras ações paralelas:

Investimento em infraestrutura: R$ 160 milhões em reformas e construção de escolas, garantindo um ambiente adequado para o aprendizado;

Valorização dos professores: oferecimento de formação no horário de trabalho e incentivos (bônus desempenho) para os educadores, visando aprimorar a qualidade do ensino;

Monitoramento e acompanhamento pedagógicos: desenvolvimento de métodos de ensino mais atuais, focados no desenvolvimento das habilidades e competência dos alunos;

Ampliação das vagas e escolas em atendimento no tempo integral. Com aumento de atendimento de 4 unidades de ensino (2020) para 30 unidades de ensino (2024)

Modernização de todo o parque tecnológico e investimento em notebook para os professores e tablets para os estudantes levarem para casa com internet. Em 2022, foram entregues cerca de R$ 70 milhões em equipamentos. Foram 4.735 notebooks com modem de internet para uso dos profissionais nas unidades de ensino; 3 mil novos computadores de mesa para renovação dos equipamentos que suprem a rede de ensino e estavam defasados; 29 mil tablets com internet para uso de crianças e estudantes.

Nesse sentido, acrescenta, "a Prefeitura de Vitória está comprometida em elevar a qualidade da educação pública na cidade e trabalhará incansavelmente para alcançar resultados melhores no Ideb e, consequentemente, proporcionar um futuro mais promissor para as gerações futuras".

Segurança

Sobre o questionamento de óbitos em confronto, a Prefeitura de Vitória informou que a "Guarda Municipal esteve envolvida em apenas uma ocorrência do tipo nos últimos cinco anos, mesmo com uma atuação forte no combate à criminalidade".

Diz ainda que "as abordagens a veículos suspeitos são realizadas diariamente como medida preventiva. O resultado morte nessa situação foi de um óbito, mesmo não sendo o desejado. Vale a ressalva que esse único óbito em ação da Guarda Municipal, assim como outros cinco mortos em um confronto com a Polícia Militar, ainda não constam nos dados disponibilizados pela Sesp. As demais ocorrências desse tipo são de responsabilidade de outras instituições de segurança".

Quanto ao fato de Vitória liderar o número de mortes em confrontos, reforça que "são ocorrências atípicas. A segunda colocada possui a metade desses registros, 3 mortes, sendo que esta possui uma população 11 vezes menor que a capital, ou seja, com um número muito mais representativo".

Informa também que, "nos últimos três anos, a Guarda Municipal de Vitória tem se fortalecido não apenas com a modernização de equipamentos e viaturas. A corporação também recebeu desta gestão investimento em capacitação dos agentes e tecnologia, como o cerco eletrônico e o videomonitoramento. Quando a gestão assumiu, a cidade possuía 24 câmeras de monitoramento. Hoje, prestes a completar três anos, são 708 câmeras espalhadas por toda a cidade".

E acrescenta: "Um exemplo da efetividade desse monitoramento está no número de roubos e furtos de carros, que diminuiu 20%. Soma-se a isso um aumento progressivo de 21%, em 2022, e de 24%, este ano, na recuperação de veículos furtados ou roubados com a ajuda do cerco eletrônico e videomonitoramento".