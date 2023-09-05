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Para 2024

Vitória amplia escolas e creches de tempo integral e abre 2.447 vagas

Dos mais de 40 mil estudantes, 4.137 mil já estudam em tempo integral - número que deve aumentar para 6.584 com a mudança; ao todo, 30 escolas do município oferecerão modalidade no ano que vem
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 set 2023 às 18:10

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 18:10

Juliana Rohsner Vianna Toniato
A secretaria de educação de Vitória Juliana Rohsner durante anúncio de mais escolas de tempo integral Crédito: Carlos Alberto Silva
As famílias de crianças e adolescentes que estudam na rede municipal de Vitória contarão com mais 13 escolas e creches em tempo integral no próximo ano, ocasião em que serão abertas novas 2.447 vagas para essa modalidade de ensino. O anúncio foi feito pelo prefeito Lorenzo Pazolini e pela secretária de Educação do município, Juliana Rohsner, na tarde desta terça-feira (5).
Ao todo, atualmente, há 17 unidades que oferecem essa modalidade na Capital. Dos mais de 40 mil estudantes, 4.137 mil estudam em tempo integral – número que deve aumentar para 6.584 com a novidade. São oportunidades tanto para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) quanto para os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), as creches.
Entre as escolas enquadradas no projeto para 2024, seis passarão primeiro por uma fase de transição. Ou seja, 50% das matrículas serão destinadas ao tempo regular e 50% ao tempo integral. A lei prevê que a mudança seja concluída em até dois anos, mas, segundo a administração municipal, a expectativa é de finalizar antes desse prazo. 
Vitória amplia escolas e creches de tempo integral e abre 2.447 vagas
Instituições de ensino de Vitória que passarão a ser tempo integral em 2024:
  • EMEF Edna de Mattos Siqueira, em Jesus de Nazareth; 
  • EMEF José Áureo Monjardim, em Fradinhos; 
  • CMEI Valdivia da Penha Antunes Rodrigues, em Santos Dumont; 
  • CMEI Carlos Alberto Martinelli de Souza, em Jardim Camburi; 
  • CMEI Doutor Denizar Santos, na Ilha do Príncipe.
Em transição:
  • CMEI Maria Nazareth Menegueli, em Andorinhas; 
  • CMEIs Magnólia Dias Miranda Cunha e Padre Giovanni Bartesaghi, na Ilha das Caieiras; 
  • CMEI Eldina Maria Soares Braga, na Grande Vitória; 
  • CMEI Rubens Duarte de Albuquerque, no Alto Itararé; 
  • CMEI Doutor Thomaz Tommasi, em Joana D'Arc.

Atividades desempenhadas

Para ser tempo integral, uma unidade de ensino precisa oferecer pelo menos sete horas diárias de atividades, conforme uma lei federal de 2014. Em Vitória, a carga horária é de nove horas. Na educação infantil, esse período inclui um momento de banho, higienização e descanso; oficinas de arte e música; além de outras atividades lúdicas. 
"Há mais de 40 mil alunos no nosso município. Existem muitas crianças que dependem do trabalho da escola, para que ali quebrem ciclos de violência e de baixa aprendizagem. O tempo integral é um direito para todos, um motivo de alegria"
Juliana Rohsner - Secretária de Educação de Vitória
Já no ensino fundamental, o aluno ainda tem contato com iniciativas de tecnologia, eletivas e com o Projeto de Vida – iniciativa da administração municipal cujo objetivo é promover o autoconhecimento e a construção da identidade dos pequenos. 
Juliana Rohsner Vianna Toniato
Juliana Rohsner e o prefeito Lorenzo Pazolini na tarde desta terça (05) Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo o prefeito, ter um aluno matriculado nessas escolas pode beneficiar toda a família, além de incorporar mais crianças e adolescente em situação de vulnerabilidade social. Pazolini apontou ainda que os investimentos superam os R$ 150 milhões. 
"A modalidade possibilita que a família, por exemplo, possa fazer cursos profissionalizantes; buscar inserção no mercado de mercado; ir ao setor produtivo. Você transforma a vida da família, gera renda e melhora. Faz justiça social", afirmou. 

Cronograma e atividades no Tempo Integral

Como funcionam os Cmeis Tempo Integral

- Público-alvo: crianças de 6 meses a 5 anos;

- Horários: 7h às 16h (5 horas para desenvolvimento de projetos e oficinas temáticas; 2 horas e 20 minutos para banho, descanso, jogos e brincadeiras; 40 minutos para almoço e jantar; e dois momentos de lanche).


Como funcionam as Emefs Tempo Integral

- Público-alvo: estudantes de 6 a 14 anos;

- Horários: 7h às 16h (oito aulas de 50 minutos – que também envolvem clubes de leituras, informática, entre outros; 1h e 10min de almoço; 40 minutos de intervalo).

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