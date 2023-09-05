Vitória amplia escolas e creches de tempo integral e abre 2.447 vagas

- EMEF Edna de Mattos Siqueira, em Jesus de Nazareth;
- EMEF José Áureo Monjardim, em Fradinhos;
- CMEI Valdivia da Penha Antunes Rodrigues, em Santos Dumont;
- CMEI Carlos Alberto Martinelli de Souza, em Jardim Camburi;
- CMEI Doutor Denizar Santos, na Ilha do Príncipe.
- CMEI Maria Nazareth Menegueli, em Andorinhas;
- CMEIs Magnólia Dias Miranda Cunha e Padre Giovanni Bartesaghi, na Ilha das Caieiras;
- CMEI Eldina Maria Soares Braga, na Grande Vitória;
- CMEI Rubens Duarte de Albuquerque, no Alto Itararé;
- CMEI Doutor Thomaz Tommasi, em Joana D'Arc.
Atividades desempenhadas
Cronograma e atividades no Tempo Integral
Como funcionam os Cmeis Tempo Integral
- Público-alvo: crianças de 6 meses a 5 anos;
- Horários: 7h às 16h (5 horas para desenvolvimento de projetos e oficinas temáticas; 2 horas e 20 minutos para banho, descanso, jogos e brincadeiras; 40 minutos para almoço e jantar; e dois momentos de lanche).
Como funcionam as Emefs Tempo Integral
- Público-alvo: estudantes de 6 a 14 anos;
- Horários: 7h às 16h (oito aulas de 50 minutos – que também envolvem clubes de leituras, informática, entre outros; 1h e 10min de almoço; 40 minutos de intervalo).