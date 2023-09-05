Vitória amplia escolas e creches de tempo integral e abre 2.447 vagas

Como funcionam os Cmeis Tempo Integral

- Público-alvo: crianças de 6 meses a 5 anos;

- Horários: 7h às 16h (5 horas para desenvolvimento de projetos e oficinas temáticas; 2 horas e 20 minutos para banho, descanso, jogos e brincadeiras; 40 minutos para almoço e jantar; e dois momentos de lanche).







Como funcionam as Emefs Tempo Integral



- Público-alvo: estudantes de 6 a 14 anos;

- Horários: 7h às 16h (oito aulas de 50 minutos – que também envolvem clubes de leituras, informática, entre outros; 1h e 10min de almoço; 40 minutos de intervalo).

