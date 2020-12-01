Como está a situação da Covid no ES hoje e as projeções para dezembro

Crescimento de casos de coronavírus no Espírito Santo pressiona o sistema de saúde com novas internações Crédito: Stock/Adobe

"O Espírito Santo vive uma nova fase da expansão da pandemia, uma nova fase de aceleração da curva de casos, com repercussão em internações hospitalares e número de óbitos observados no Estado. Após um período de estabilidade, em que tanto o número de óbitos quanto o de internações passou a ter queda sustentada, o Estado vive esta aceleração, mas com novas características", afirmou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva nesta segunda-feira (30).

No momento, ressaltou o secretário, a proporção de casos é muito maior do que a quantidade observada na primeira aceleração no comparativo com pessoas internadas e mortes. O número de óbitos também tem crescido e, segundo explicou Nésio Fernandes, apenas não tem repercutido na taxa de letalidade porque o Estado ampliou a testagem, reduzindo, assim, a proporção de mortos em comparação aos infectados.

Nesse contexto, a Sesa está preparando um novo plano de expansão de leitos, visando ao atendimento de aumento da demanda e, mesmo diante de um cenário mais crítico, o secretário reforçou que a expectativa é poder suportar as demandas.

"No entanto, entendemos que vários cenários são possíveis, inclusive o de estabilização do número de óbitos nas próximas semanas na Grande Vitória, e aumento de casos no interior, formando um comportamento final de óbitos e casos, um novo platô, uma estabilização no Espírito Santo", projetou.

Nésio Fernandes pontuou que o Espírito Santo ainda pode registrar crescimento de casos e óbitos em regiões onde não foram observados nesta fase da Covid-19, assim como já foi constatado na Metropolitana - número de mortes em novembro maior que todo o interior - e também na Região Sul.

"O Sul, inclusive, já ultrapassou os maiores números detectados na pandemia, mas temos outras regiões que ainda não alcançaram esta ampliação. A pandemia se mantém praticamente inalterada, e há uma possibilidade de crescimento naquela região", acrescentou Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde.

Essas diferenças temporais da pandemia no Espírito Santo, com aceleração de casos e óbitos começando na Grande Vitória, repetem o ciclo inicial da doença no Estado, segundo a Sesa. A região metropolitana foi a primeira a ser afetada pela crise sanitária e, três semanas depois, se disseminava pelo interior.

Questionada sobre a pressão sobre o sistema de saúde, a Sesa esclareceu que "a aceleração apresentada atualmente não pressiona a rede assistencial de uma forma que não seja possível organizar o atendimento aos diversos agravos de saúde."