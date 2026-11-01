Vintage Culture volta a Vila Velha após uma década para festa ao pôr do sol

Dez anos depois de sua última apresentação em Vila Velha, Vintage Culture está de volta à cidade para um dos encontros mais aguardados pelos fãs de música eletrônica. No dia 7 de novembro, sábado, o DJ e produtor brasileiro, que conquistou espaço entre os maiores nomes da cena eletrônica mundial, será a grande atração de um evento no Shopping Vila Velha. Com abertura dos portões às 15h, a festa promete transformar a tarde em uma grande celebração, atravessando o pôr do sol e seguindo noite adentro.





O evento aposta na tendência das chamadas day parties, espetáculos da cena eletrônica iniciados no meio do pôr do sol para a noite. Embora tenha marcado presença recorrente na noite de Guarapari ao longo do último decênio, esta é a primeira vez que o DJ comanda um evento próprio na estrutura de arena montada no Shopping Vila Velha.