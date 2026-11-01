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Eletrônica

Vintage Culture volta a Vila Velha após uma década para festa ao pôr do sol

Apresentação do DJ sul-mato-grossense acontece no dia 7 de novembro, em formato "day party"; ingressos solidários e setorização abrem vendas para público capixaba
Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 01 de Novembro de 2026 às 10:00

Dez anos após sua última apresentação no município, o DJ e produtor Vintage Culture está de volta a Vila Velha.
Dez anos após sua última apresentação no município, o DJ e produtor Vintage Culture está de volta a Vila Velha. Reprodução/Instagram/@vintageculture

Dez anos depois de sua última apresentação em Vila Velha, Vintage Culture está de volta à cidade para um dos encontros mais aguardados pelos fãs de música eletrônica. No dia 7 de novembro, sábado, o DJ e produtor brasileiro, que conquistou espaço entre os maiores nomes da cena eletrônica mundial, será a grande atração de um evento no Shopping Vila Velha. Com abertura dos portões às 15h, a festa promete transformar a tarde em uma grande celebração, atravessando o pôr do sol e seguindo noite adentro.


O evento aposta na tendência das chamadas day parties, espetáculos da cena eletrônica iniciados no meio do pôr do sol para a noite. Embora tenha marcado presença recorrente na noite de Guarapari ao longo do último decênio, esta é a primeira vez  que o DJ comanda um evento próprio na estrutura de arena montada no Shopping Vila Velha.

Estrutura de público e acesso aos ingressos

A organização do evento montou um layout dividido em cinco setores no estacionamento do shopping: Pista, Open Bar, Backstage (com área montada sobre o palco), Experience (all inclusive com alimentos, bebidas e camisa do evento) e Lounges privativos para grupos.


Os ingressos são comercializados pela plataforma digital Zig Tickets, com valores a partir de R$ 170 (no lote inicial para a Pista). Para os setores sem bebidas inclusas (Pista e Backstage), há a opção de ingresso solidário, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Do interior do MS aos palcos do Coachella

Aos 33 anos, o produtor natural de Mundo Novo (MS) vive uma fase de consolidação no circuito internacional da music dance. Nos últimos anos, Vintage Culture acumulou posições de destaque no ranking global da revista britânica DJ Mag, figurando no Top 10 mundial ao lado de grandes nomes do gênero.


Com números que superam 1,5 bilhão de reproduções no Spotify, o artista vem expandindo sua atuação no mercado externo. Após o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, Promised Land (2024), Ruiz integrou o line-up de festivais globais como Coachella (EUA), Tomorrowland (Bélgica), Burning Man (EUA) e Awakenings (Holanda), além de manter residências fixas em clubes de Ibiza e Las Vegas. No mercado brasileiro, ele responde também pela curadoria de selos e eventos de grande porte, a exemplo do festival Só Track Boa.


Serviço | Vintage Culture em Vila Velha


  • Data: 7 de novembro (sábado)

  • Horário: Abertura dos portões às 15h (encerramento previsto às 00h)

  • Local: Área de eventos / Estacionamento do Shopping Vila Velha (Rua Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha)

  • Classificação etária: 18 anos

  • Vendas online: Zig Tickets

    • *Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury 

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