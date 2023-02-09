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Amantes da astronomia

Cometa verde: Ufes promove evento gratuito para observação

Observação do cometa será feita no campus de Goiabeiras, das 19h às 21h, nesta quinta (9) e na sexta-feira (10)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 fev 2023 às 17:28

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 17:28

Ufes vai promover evento para observação do cometa 'verde'
Ufes vai promover evento para observação do cometa 'verde' Crédito: Reprodução | Instagram | @c.2022e3ztf
O cometa verde — cujo nome científico é ZTF (C/2022 E3) — poderá ser conferido de forma mais aproximada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória, entre esta quinta-feira (9) e sexta-feira (10). A observação será feita de forma pública e gratuita, das 19h às 21h, nos dois dias.
Pela primeira vez na órbita da Terra após 50 mil anos, visualizar o fenômeno pode ser uma oportunidade única para os amantes da astronomia. Coordenador do programa Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), onde ocorrerá a observação na Ufes, Márcio Malacarne explicou os motivos para a coloração do cometa.
“Os cometas, quando se aproximam do Sol, sublimam gases e esses gases podem ter diversas cores. A mais frequente é a verde, devido à presença de moléculas de C2, o dicarbono. Esse cometa se caracteriza por ter milhares de anos e por emitir um brilho verde”, afirmou Márcio.
Ele ainda informa que, para contemplar o fenômeno, é necessário utilizar binóculos ou telescópio. O cometa não é visível a olho nu.
Cometa verde: Ufes promove evento gratuito para observação
O evento também será transmitido ao vivo com imagens do Telescópio Remoto do Espírito Santo (TeRES), por meio do site astro.ufes.br. Caso haja chuva ou o céu fique nublado, a programação será cancelada.

Outros fenômenos

Segundo o coordenador do GOA, outros três grandes fenômenos são esperados para este ano. Um deles será o eclipse solar, visível parcialmente em boa parte do país, à exceção do litoral do Nordeste, do Espírito Santo e do norte do Rio de Janeiro.
Haverá ainda uma conjunção quando, na noite de 1° de março, os planetas Júpiter e Vênus ficarão bem próximos um do outro, passando a meio grau de distância no céu.
E nos meses de junho, julho e agosto, ocorrerá o fenômeno da superlua, que acontece quando a lua está em sua máxima aproximação da Terra e, ao mesmo tempo, quando, em fase cheia, o lado que sempre vemos está todo iluminado pelo sol.

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