Cometa verde: Ufes promove evento gratuito para observação

Ufes vai promover evento para observação do cometa 'verde' Crédito: Reprodução | Instagram | @c.2022e3ztf

O cometa verde — cujo nome científico é ZTF (C/2022 E3) — poderá ser conferido de forma mais aproximada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , no campus de Goiabeiras, em Vitória , entre esta quinta-feira (9) e sexta-feira (10). A observação será feita de forma pública e gratuita, das 19h às 21h, nos dois dias.

Pela primeira vez na órbita da Terra após 50 mil anos , visualizar o fenômeno pode ser uma oportunidade única para os amantes da astronomia. Coordenador do programa Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), onde ocorrerá a observação na Ufes, Márcio Malacarne explicou os motivos para a coloração do cometa.

“Os cometas, quando se aproximam do Sol, sublimam gases e esses gases podem ter diversas cores. A mais frequente é a verde, devido à presença de moléculas de C2, o dicarbono. Esse cometa se caracteriza por ter milhares de anos e por emitir um brilho verde”, afirmou Márcio.

Ele ainda informa que, para contemplar o fenômeno, é necessário utilizar binóculos ou telescópio. O cometa não é visível a olho nu.

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O evento também será transmitido ao vivo com imagens do Telescópio Remoto do Espírito Santo (TeRES), por meio do site astro.ufes.br . Caso haja chuva ou o céu fique nublado, a programação será cancelada.

Outros fenômenos

Segundo o coordenador do GOA, outros três grandes fenômenos são esperados para este ano. Um deles será o eclipse solar, visível parcialmente em boa parte do país, à exceção do litoral do Nordeste, do Espírito Santo e do norte do Rio de Janeiro.

Haverá ainda uma conjunção quando, na noite de 1° de março, os planetas Júpiter e Vênus ficarão bem próximos um do outro, passando a meio grau de distância no céu.