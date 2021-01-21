Rodrigo Rosa foi sepultado nesta quinta-feira (21) no Parque da Paz Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Com salva de tiros, inspetor morto no ES é sepultado no Parque da Paz

Com o hino do Flamengo cantado a plenos pulmões por amigos, o inspetor penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, de 39 anos, foi sepultado no Cemitério Parque da Paz , em Ponta da Fruta, em Vila Velha, por volta das 14h desta quinta-feira (21).

Agentes da Secretaria de Estado da Justiça e de praticamente todas as forças de segurança do Espírito Santo, incluindo as polícias Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal e outras corporações, estiveram presentes no adeus a Rodrigo.

Flamenguista fanático e querido no trabalho, Rodrigo foi baleado após ser assaltado no Morro do Moreno, em Vila Velha . O tiro atingiu na coluna do inspetor, fazendo com que ele perdesse os movimentos das pernas. Internado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, o antigo São Lucas, ele não resistiu a uma parada cardíaca e faleceu nesta quarta-feira (20).

SALVA DE TIROS

O número de pessoas, incluindo familiares, amigos e colegas de profissão dão uma dimensão de como Rodrigo era querido . Cerca de 300 pessoas estiveram presentes no velório e sepultamento.

Rodrigo Rosa foi sepultado nesta quinta-feira (21) no Parque da Paz Crédito: Carlos Alberto Silva

Emocionados com a perda do profissional, agentes da Diretoria de Operações Táticas, o DOT, vinculada à Sejus, realizaram uma salva de tiros com três sequências de disparos em homenagem a Rodrigo. O ato antecedeu a descida do caixão.

A homenagem ainda teve uma salva de palmas e a oração do Pai Nosso. Sobre o caixão do agente penitenciário foi colocada uma bandeira do Flamengo. Muitos dos presentes também vestiam o uniforme rubro-negro na despedida.

Rodrigo Rosa é sepultado no Parque da Paz

RELEMBRE O CASO

Rodrigo Figueiredo da Rosa foi baleado em uma tentativa de assalto no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha, no último dia 10. O tiro atingiu as costas e a bala feriu uma das vértebras do inspetor penitenciário, que ainda teve a arma roubada.

Após ser atingido pelos tiros, o inspetor ficou sem sentir as pernas e os braços, o que dificultou o resgate já que a vítima estava em uma área de difícil acesso. A Polícia Militar apoiou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que a equipe de resgate conseguisse chegar ao local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para ajudar na retirada do homem.

De acordo com informações do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo, a vítima foi baleada depois que os criminosos perceberam que o inspetor estava armado. Outras pessoas também foram assaltadas no local.

Rodrigo Figueiredo da Rosa foi baleado no domingo (10) Crédito: Internauta

No dia 12 de janeiro, o sindicato confirmou que, devido às lesões, considerando que a bala atingiu uma vértebra, Rodrigo ficaria paraplégico, mas que passaria por uma cirurgia para tentar trazer sensibilidade ao tronco dele para tentar levá-lo a fazer fisioterapia e tentar evitar que ele viesse a ficar tetraplégico.