Com rio seco, distrito de Aracruz usa barragem para captar água

Pequeno nível de água na região do distrito de Guaraná, em Aracruz Crédito: Jota Júnior

A orientação para os moradores é economizar. Já para os produtores rurais, um sistema de irrigação mais eficiente é a indicação, explicou o diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz, Amadeu Wetler, em entrevista para a TV Gazeta Norte. O período seco ainda deve durar até outubro.

“Para o morador de Guaraná, é importante economizar água para que a água economizada fique na barragem e dê para todo o período seco. Não desperdice água, não lave calçadas e fachadas. Se recomenda para os produtores rurais um sistema de irrigação eficiente, porque se não tiver água suficiente para todo mundo, pode ser necessário lacrar bombas. Seria um regime de crise, o que não acontece neste momento, ainda”.

"O que aconteceu aqui em Guaraná, e está acontecendo na área rural de Aracruz, é uma antecipação do estresse hídrico, que ocorre normalmente em setembro ou outubro, e neste ano veio no fim de junho. Essa é a razão da nossa preocupação e da emergência que estamos decretando" Amadeu Wetler - Diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz

O diretor-geral salientou que os registros do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostraram que o volume de precipitação ocorrido entre o último novembro e março foi semelhante ao contabilizado em 2016, quando houve uma crise em que foi necessário trazer água com apoio do transporte de carros-pipas.

Medidas de emergência

De acordo com Wetler, o decreto da situação de emergência é necessário para a tomada de três medidas consideradas importantes em um potencial agravamento do cenário, como contratações para perfurações de poços e de carretas para o abastecimento da cidade. Outra ação que a decisão permite, em caso de urgência, é o desassoreamento da barragem de Santa Maria, acima do Rio Piraquê-Açu, que pode ajudar no abastecimento da cidade.