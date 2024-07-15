Aracruz decreta situação de emergência por conta da estiagem

A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, decretou situação de emergência devido à estiagem no município, em texto publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (15). De acordo com a administração, a escassez de chuva nos últimos seis meses vem causando danos na zona rural e será necessário o apoio do governo estadual devido aos prejuízos já contabilizados.
A publicação cita que está ocorrendo uma redução considerável na produção de leite e derivados, diminuição importante nos níveis de águas dos rios, lagos, represas e outros reservatórios. Também registra a seca de pastagens e nas plantações de café, com perdas na safra agrícola, além de queimadas que afetam essas vegetações.
O município reforça a necessidade de medidas de respostas rápidas, como aquisição de insumo alimentar para o gado e novas aberturas de açudes para os animais beberem água. Ressalta ainda a importância do transporte de águas para minimizar a escassez hídrica no campo e na cidade.
Ainda no decreto, que tem validade de 180 dias, a prefeitura autoriza que órgãos municipais se mobilizem para ações de resposta ao desastre e a reconstrução de áreas afetadas. Permite que sejam desapropriadas áreas de risco e, também, dispensa a necessidade de licitação em casos de urgência de atendimentos.