Aracruz decreta situação de emergência por conta da estiagem

A cidade de Aracruz, no Norte capixaba, convive com a falta de chuvas significativas há meses Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

A Prefeitura de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , decretou situação de emergência devido à estiagem no município, em texto publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (15). De acordo com a administração, a escassez de chuva nos últimos seis meses vem causando danos na zona rural e será necessário o apoio do governo estadual devido aos prejuízos já contabilizados.

A publicação cita que está ocorrendo uma redução considerável na produção de leite e derivados, diminuição importante nos níveis de águas dos rios, lagos, represas e outros reservatórios. Também registra a seca de pastagens e nas plantações de café, com perdas na safra agrícola, além de queimadas que afetam essas vegetações.

O município reforça a necessidade de medidas de respostas rápidas, como aquisição de insumo alimentar para o gado e novas aberturas de açudes para os animais beberem água. Ressalta ainda a importância do transporte de águas para minimizar a escassez hídrica no campo e na cidade.