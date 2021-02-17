Cobertura vacinal de trabalhadores de saúde no ES passa dos 60%

Nésio Fernandes. Imunização que, aliada ao uso de equipamentos de proteção, já está ajudando a reduzir o número de óbitos desses profissionais. A cobertura vacinal dos trabalhadores da saúde no Espírito Santo contra a Covid-19 já ultrapassou a marca dos 60%, segundo informações do secretário de Estado da Saúde,. Imunização que, aliada ao uso de equipamentos de proteção, já está ajudando a reduzir o número de óbitos desses profissionais.

“A cobertura vacinal destes trabalhadores é superior a 60% e já é possível perceber resultados, em curto prazo, na repercussão dos óbitos. Desde 29 de janeiro estamos sem o registro de morte de trabalhadores da saúde. Ao se exporem à doença, estão com EPIs, que são medidas complementares, que junto à vacinação estão reduzindo o número de óbitos”, destacou Nésio.

Um total de 143.442 doses de vacina contra a Covid-19 foram destinadas aos trabalhadores da saúde no Espírito Santo. Destas, 124.416 foram disponibilizadas à aplicação da primeira dose, que atingiu uma cobertura de 81% destes profissionais. Já o volume dos que já foram vacinados com a segunda dose é um pouco menor. A cobertura está em 34%.

De acordo com o secretário, do próximo lote de vacinas que chegar ao Estado, 5% será destinado à continuidade da vacinação dos profissionais. “Nos próximos lotes, vamos reservar 5% para vacinar os trabalhadores da saúde. Entendemos que grande parte deles já foi imunizada, mas vamos seguir com a imunização”,pontuou.