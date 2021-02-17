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Cobertura vacinal de trabalhadores de saúde no ES passa dos 60%

A primeira dose já atingiu 81% dos trabalhadores da saúde que, agora, se preparam para a segunda aplicação da vacina contra o novo coronavírus
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

17 fev 2021 às 17:39

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:39

A cobertura vacinal dos trabalhadores da saúde no Espírito Santo contra a Covid-19  já ultrapassou a marca dos 60%, segundo informações do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Imunização que, aliada ao uso de equipamentos de proteção, já está ajudando a reduzir o número de óbitos desses profissionais.
“A cobertura vacinal destes trabalhadores é superior a 60% e já é possível perceber resultados, em curto prazo, na repercussão dos óbitos. Desde 29 de janeiro estamos sem o registro de morte de trabalhadores da saúde. Ao se exporem à doença, estão com EPIs, que são medidas complementares, que junto à vacinação estão reduzindo o número de óbitos”, destacou Nésio.
Um total de 143.442 doses de vacina contra a Covid-19 foram destinadas aos trabalhadores da saúde no Espírito Santo. Destas, 124.416 foram disponibilizadas à aplicação da primeira dose, que atingiu uma cobertura de 81% destes profissionais. Já o volume dos que já foram vacinados com a segunda dose é um pouco menor. A cobertura está em 34%.

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De acordo com o secretário, do próximo lote de vacinas que chegar ao Estado, 5% será destinado à continuidade da vacinação dos profissionais. “Nos próximos lotes, vamos reservar 5% para vacinar os trabalhadores da saúde. Entendemos que grande parte deles já foi imunizada, mas vamos seguir com a imunização”,pontuou.
Até o momento, o Espírito Santo já recebeu um total de 207.420 doses de vacinas contra a Covid-19 e foram distribuídas aos municípios 171.453 para a primeira e a segunda aplicação.

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