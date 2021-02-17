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Coronavírus

Diminuição dos casos e mortes ainda não é resultado de vacinação, diz OMS

O órgão ressalta que, os números indicam "boas tendências", mas é importante que as pessoas não fiquem "complacentes" com o vírus e abandonem as medidas de segurança
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:28

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:28

O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan
O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan Crédito: Reuters/Folhapress
Segundo o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, a diminuição global dos casos e mortes por Covid-19 vista nas últimas semanas são resultado das medidas de segurança já conhecidas, como o distanciamento físico, e não dos programas de vacinação. Mesmo nos países que registraram altas concentrações de variantes supostamente mais infecciosas do sars-cov-2, como o Reino Unido, houve melhora do quadro de infecções nos últimos sete dias, indicando que as restrições também são eficazes contra as novas cepas, afirmou Ryan.
Epidemiologista responsável pela resposta da OMS à pandemia, Maria van Kerkhove disse que houve uma redução global de 60% nos casos de Covid-19 na última semana, e um recuo de 10% no total de mortes pelo vírus. Ela afirmou que os números representam "boas tendências", mas alertou que é importante que as pessoas não fiquem "complacentes" com o vírus e abandonem as medidas de segurança.

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