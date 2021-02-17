Diminuição dos casos e mortes ainda não é resultado de vacinação, diz OMS

Segundo o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, a diminuição global dos casos e mortes por Covid-19 vista nas últimas semanas são resultado das medidas de segurança já conhecidas, como o distanciamento físico, e não dos programas de vacinação. Mesmo nos países que registraram altas concentrações de variantes supostamente mais infecciosas do sars-cov-2, como o Reino Unido, houve melhora do quadro de infecções nos últimos sete dias, indicando que as restrições também são eficazes contra as novas cepas, afirmou Ryan.