Contra variantes do coronavírus, órgão de saúde da UE pede novas restrições

Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash

Confinamentos, toques de recolher e outras medidas de redução de contágio precisam ser mantidos ou intensificados na Europa para evitar "um aumento significativo" nos casos e mortes relacionados à Covid-19 nos próximos meses, afirmou nesta segunda (15) o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC).

Escolas, porém, só devem ser fechadas em último caso, recomendou o órgão da União Europeia.

"Os países não devem cometer o mesmo erro do ano passado, quando tiveram o coronavírus sob controle e deixaram que ele escapasse", disse também nesta segunda, em outra entrevista, o diretor-executivo da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan.

No caso europeu, a situação epidemiológica permanece "muito preocupante, com taxas de internações em hospitais e UTI em níveis muito elevados", de acordo com o ECDC. O órgão também considera alta a probabilidade de que variantes mais contagiosas, como a B.117 -a mais difundida no continente, descoberta primeiro no Reino Unido-, a B.1.351 (África do Sul) e a P.1 (Brasil), aumentem sua presença no continente.

Em documento que atualiza a avaliação de risco da pandemia de Covid-19 , o ECDC afirma que ainda não se sabe o quanto as variantes podem aumentar a gravidade da doença e reduzir a eficácia da vacina, e pediu aos países que aumentem sua capacidade de sequenciamento para identificá-las.

O risco foi considerado de alto a muito alto para a população em geral, e muito alto para os indivíduos vulneráveis, que deveriam ter sua vacinação acelerada, segundo o ECDC.

A agência também defendeu a emissão de certificados de vacinação para uso médico, mas afirmou que eles não devem ser usados como "passaporte": "Não há provas suficientes sobre a eficácia da vacinação na redução da transmissão".

A chama fadiga pandêmica -desmotivação para seguir as medidas de proteção recomendadas- parece estar crescendo na Europa, afirmou o ECDC, "e isso precisa ser abordado com urgência para evitar novas ondas de infecção".