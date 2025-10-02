Home
>
Cotidiano
>
Cineasta capixaba usa sapato como travesseiro na prisão, diz marido

Cineasta capixaba usa sapato como travesseiro na prisão, diz marido

Na quarta-feira (1º), Barbara contou que estava no Estado norte-americano do Arizona; marido acredita que isso pode ser um sinal de que ela volte à Califórnia

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:12

Cineasta usou sapatos como travesseiro durante prisão nos EUA
Barbara Marques está detida desde 16 de setembro Crédito: Instagram @directedbynikki

"Ela teve que dormir usando os sapatos como travesseiro." Este foi o relato dado nesta quinta-feira (2) pelo marido da cineasta capixaba presa nos Estados Unidos desde o dia 16 de setembro. Tucker May e a amiga Nikki Groton publicaram nas redes sociais que Barbara Marques confirmou, na noite de quarta-feira (1º), que estava no Arizona. O marido acredita que isso é um sinal de que ela volte para a Califórnia — Estado em que reside.

Recomendado para você

Na quarta-feira (1°), Barbara contou que estava no Estado norte-americano do Arizona; marido acredita que isso pode ser um sinal de que ela volte à Califórnia

Cineasta capixaba usa sapato como travesseiro na prisão, diz marido

No programa desta quinta (2), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: por que saber ouvir é importante para relações?

Expectativa é de que a unidade, prevista para ser entregue em setembro de 2026, tenha 36 leitos e capacidade para atender até 345 mil pacientes por ano

Obras da primeira UPA de Vitória começam em Forte São João

"Ontem à noite, Barbara confirmou que está no Arizona — temos esperança de que isso signifique que ela esteja a caminho de volta para a Califórnia. Cada passo adiante é graças ao apoio incrível de vocês, prova do poder que temos juntos", disseram, na publicação. Foram descritas ainda as más condições que a capixaba está passando durante a custódia. "O ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) ainda nega o equipamento médico que ela precisa, e ela teve que dormir usando os sapatos como travesseiro", finalizaram.

Entenda o caso

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Barbara vive nos Estados Unidos e é casada com o americano Tucker May. No dia 16 de setembro, ela estava acompanhada de um advogado, abrindo o processo de solicitação do Green Card, quando foi detida logo após um encontro com agentes de imigração no ICE, no Centro de Los Angeles.

O marido da capixaba relatou que os atendentes do órgão afirmaram que tudo estava correto com a documentação do casal, mas pouco tempo depois um funcionário disse que a impressora havia quebrado, fazendo com que Barbara se separasse de seu advogado e fosse levada sob custódia. 

Tucker afirmou que a prisão teria sido motivada por uma audiência judicial de 2019, sobre a qual Barbara não havia sido notificada. A capixaba foi então encaminhada ao Centro de Detenção de Adelanto, na Califórnia, o que dificultou o contato com seu advogado.

Depois, segundo May, ela foi transferida para o Estado do Arizona e em seguida para o Estado da Louisiana, que seria o último ponto antes de uma possível deportação. Ainda segundo May, Marques e outros detentos ficaram mais de 12 horas sem comida.

O caso tem gerado mobilização no Brasil, principalmente no Espírito Santo. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa capixaba já enviou ofício ao Itamaraty, pedindo que o governo federal atue diplomaticamente para evitar a deportação.

Leia mais

Imagem - EUA dizem que cineasta capixaba presa em LA só será solta após deportação

EUA dizem que cineasta capixaba presa em LA só será solta após deportação

Imagem - Cineasta capixaba presa nos EUA pode ser deportada nesta quarta (1º)

Cineasta capixaba presa nos EUA pode ser deportada nesta quarta (1º)

Imagem - Família de cineasta capixaba detida nos EUA aguarda decisão para tentar libertação

Família de cineasta capixaba detida nos EUA aguarda decisão para tentar libertação

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais