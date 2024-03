Impactos

Chuva e vento forte provocam destelhamento e queda de árvores no Sul do ES

Em Atílio Vivácqua e Muniz Freire, houve registro de queda de árvores e destelhamento de parte da estrutura de um parque de exposições; moradores ficaram sem energia

2 min de leitura min de leitura

Destelhamento no parque de exposições de Atílio Vivácqua. (Bruna Hemerly )

O temporal com ventos fortes na tarde de sexta-feira (1º) não causou danos apenas em Guaçuí e Iúna, na Região do Caparaó. Em Atílio Vivácqua e Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, houve registro de queda de árvores em uma rodovia e destelhamento de parte da estrutura de um parque de exposições.

Na Rodovia Coronel José Pinheiro Werneck, na cidade de Atilio Vivácqua, o vento arrancou a estrutura de um telhado de metal do parque de exposições. As telhas fora parar do outro lado da via. No destelhamento, fios da rede elétrica na frente do espaço foram puxados e um poste se partiu ao meio, deixando moradores da região sem energia.

De acordo com apuração da repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly, a prefeitura informou que choveu em todo o município, mas o vendaval foi registrado em alguns pontos da cidade, como no Centro, onde uma árvore caiu na rua Enoi Macedo. Nenhuma residência foi atingida. Equipes da prefeitura estão fazendo limpeza e reparos.

Em nota, a EDP informou que equipes técnicas estão trabalhando no local para realizar os reparos necessários e restabelecer a energia o quanto antes. Durante a execução do serviço, por medida de segurança, 20 clientes do entorno do local vão ficar com o fornecimento de energia interrompido.

Chuva e vento forte provoca danos no Sul do Estado Tela cheia 1 de 9

Já em Muniz Freire, a prefeitura informou que durante a noite de sexta-feira, houve queda de árvores na ES 181, via que liga o distrito de Piaçu à BR 262. A Defesa Civil esteve no local e liberou a rodovia. Não houve outros registros de danos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta