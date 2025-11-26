Transtornos

Chuva causa estragos no Norte e Noroeste do ES; veja imagens

Cidades como Linhares, São Domingos do Norte, Sooretama, Pancas e Jaguaré registraram transtornos devido ao temporal

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:38

Consequências das chuvas e ventos intensos em Sooretama Crédito: Reprodução | Leitor AG

A tempestade que atingiu o Espírito Santo na noite de terça-feira (25), acompanhada até de granizo em algumas cidades, provocaram estragos em vários municípios, como Linhares, Sooretama e Jaguaré, no Norte, e em São Domingos do Norte e Pancas, no Noroeste capixaba.

Em Linhares, choveu cerca de 55 milímetros em um período de 24 horas, sendo 40 milímetros somente em duas horas. Foram registrados alagamentos nos bairros Aviso (nos residenciais Mata do Cacau e Rio Doce), Araçá e Interlagos.

Em São Domingos do Norte, a prefeitura afirmou que a chuva forte derrubou árvores e destelhou imóveis nas comunidades de Rancho Fundo, Alcino, Sossego e Assentamento.

Em Sooretama, a Defesa Civil Municipal informou que apesar do volume de chuva ter sido baixo, os ventos fortes derrubaram árvores e postes em pontos isolados, inclusive na rodovia que dá acesso ao distrito de Juncado.

Em Pancas, choveu cerca de 35 milímetros em apenas 20 minutos. Algumas ruas ficaram alagadas, e também houve registros de queda de árvores. A Defesa Civil informou que não houve chamados relacionados a desalojados. Já em Jaguaré, houve queda de árvores na estrada que dá acesso à comunidade de Nossa Senhora de Fátima. A prefeitura informou que a Defesa Civil atuou logo após o ocorrido e removeu as árvores da via.

