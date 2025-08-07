Home
CBN Vitória ao vivo: excesso de amor pode ser um sinal de alerta?

No programa desta quinta (7), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (7), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro Segurança em Foco, Fernanda Queiroz conversa com a vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi, que explica o que é "love bombing", um comportamento que indica a demonstração excessiva de amor que antecede casos de violência. 

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

