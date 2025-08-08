Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: conheça a história do capixaba eleito Melhor Padeiro das Américas

CBN Vitória ao vivo: conheça a história do capixaba eleito Melhor Padeiro das Américas

No programa desta sexta (8), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta sexta (8), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Conheça a história de um padeiro de Nova Venécia que recebeu o título de Melhor Padeiro das Américas 2024. 

Recomendado para você

No programa desta sexta (8), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: conheça a história do capixaba eleito Melhor Padeiro das Américas

Acordo firmado em 2024 estabeleceu que Samarco deve recuperar 5 mil nascentes e 40 mil hectares de áreas de preservação na bacia do Rio Doce

Tragédia de Mariana: como nascentes estão sendo recuperadas no ES

Crianças e adolescentes que trocam os estudos pela produção de conteúdo em redes sociais escancaram um novo desafio para pais, escolas e especialistas em saúde mental

“Escolixo”: termo ganha força nas redes sociais e acende sinais de alerta

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais