CBN Cotidiano ao vivo: os 80 anos da bomba de Hiroshima

No programa desta quinta (7), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:20

No programa CBN Cotidiano desta quinta (7), das 15h às 17h, a comentarista Paula Favarato relembra os 80 anos da explosão da bomba de Hiroshima, no Japão.

