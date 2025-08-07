CBN Cotidiano ao vivo: os 80 anos da bomba de Hiroshima

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:20
No programa CBN Cotidiano desta quinta (7), das 15h às 17h, a comentarista Paula Favarato relembra os 80 anos da explosão da bomba de Hiroshima, no Japão.
Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
