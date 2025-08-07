Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: os 80 anos da bomba de Hiroshima

CBN Cotidiano ao vivo: os 80 anos da bomba de Hiroshima

No programa desta quinta (7), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:20

No programa CBN Cotidiano desta quinta (7), das 15h às 17h, a comentarista Paula Favarato relembra os 80 anos da explosão da bomba de Hiroshima, no Japão.

Recomendado para você

No programa desta quinta (7), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: os 80 anos da bomba de Hiroshima

Segundo os agentes, o local, apesar de turístico, apresenta risco de afogamento, além de pedras escorregadias

Criança de 10 anos é resgatada na Ilha do Gambá em Piúma

Caixa Econômica Federal confirmou que o sortudo (ou sortuda) de Barra de São Francisco compareceu a uma agência bancária para receber a bolada milionária

Apostador do ES que ganhou R$ 99,5 milhões na Mega-Sena já resgatou o prêmio

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn cotidiano cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais