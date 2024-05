Terá registro tardio

Caso Clarinha: testes não acham parentes e corpo será liberado para enterro

De acordo com o coronel Jorge Potratz, foram feitos nove testes para verificar se Clarinha tinha alguma relação de parentesco com as pessoas que pediram a investigação

Clarinha ficou internada por 24 anos no HPM, em Vitória, e morreu sem ser identificada. (Fernando Madeira)

Quase dois meses após o falecimento, o corpo de Clarinha, paciente que ficou conhecida por esse nome após ficar internada e receber cuidados por 24 anos no Hospital da Polícia Militar (HPM) sem ser identificada, será liberado pelo Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para velório e sepultamento.

Clarinha deu entrada no HPM sem registro oficial após ser atropelada em 2000, e morreu em 14 de março deste ano após uma broncoaspiração. Segundo o coronel Jorge Potratz, médico responsável por cuidar da paciente durante os anos de internação, foram feitos nove testes para verificar se ela tinha alguma relação de parentesco com as pessoas que pediram a investigação. Todos os testes tiveram resultado negativo, permitindo que o corpo seja liberado para o sepultamento.

Atropelada no dia 12 de junho de 2000, sem portar qualquer documento de identificação, o caso ganhou repercussão após uma reportagem do Fantástico, exibida no ano 2016, em que um jornalista do Paraná procurou o coronel Potratz para informar que conhecia uma família que poderia ser a da paciente.

A ausência de uma data para a liberação do corpo impede, por exemplo, que Jorge Potratz organize o velório e sepultamento. Por telefone, ele adiantou à reportagem de A Gazeta que pretende realizar um sepultamento digno para Clarinha. O sepultamento, a princípio, deve ser realizado no Cemitério Boa Vista, em Maruípe, Vitória.

Não há nenhuma pendência, nenhuma família esperando resultado de teste, já que todas as possibilidades foram eliminadas. Agora espero que o DML libere o corpo para o sepultamento. Mas não há uma data para que isso aconteça Jorge Potratz • Médico do HPM

Após a liberação do corpo, restará ao médico Jorge Potratz conseguir um documento chamado registro tardio de nascimento.

Clarinha terá documento e será sepultada em Vitória

Como não tem documentos oficiais, havia a possibilidade de Clarinha ser sepultada sem identificação. Isso não acontecerá, segundo Jorge Potratz. O médico tenta na Justiça tornar-se o responsável pelo corpo de Clarinha. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o coronel explicou que tem organizado uma documentação, o registro tardio de nascimento, e aguarda uma decisão do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para o reconhecimento.

Clarinha ficou internada por 24 anos no Hospital da Polícia Militar. (Ricardo Medeiros)

O registro tardio de nascimento requer uma decisão judicial para que o evento (nascimento) seja oficializado anos após ter ocorrido. No caso de Clarinha, o registro serve para oficializar e dar a ela um documento oficial que prove a sua existência.

"O MPES vai me oficializar como responsável direto pelo corpo dela. Me orientaram que um juiz irá analisar o caso", contou Jorge Potratz.

O Ministério Público do Espírito Santo foi procurado pela reportagem de A Gazeta para informar sobre o andamento da documentação. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

Material genético seguirá disponível

Ainda segundo o médico Jorge Potratz, mesmo que os testes tenham tido resultado negativo, o material genético de Clarinha seguirá disponível para que pessoas interessadas em investigar o parentesco refaçam o teste.

O médico lembrou que investigações foram feitas ao longo do tempo. Após a morte, foram nove testes, feitos com procedimentos diferentes. O sepultamento não impedirá que novas famílias peçam o teste de DNA.

