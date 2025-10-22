Home
Casal morto em acidente no ES namorou na juventude e se reencontrou havia 2 anos

Rita e Laurentino passaram mais de 40 anos separados, mas desde janeiro de 2025 viviam juntos na zona rural de Venda Nova do Imigrante

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:33

Lauro e Rita se reencontraram após 50 anos separados
Lauro e Rita se reencontraram após 50 anos separados, e passaram a viver juntos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo pessoal

O casal que morreu em um acidente entre carro e caminhão nesta quarta-feira (22), na zona rural de Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, compartilhava uma história de amor digna de filme. Familiares contaram para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que Rita de Cássia Ferreira da Silva, de 60 anos, e Laurentino Fiorese, conhecido como Lauro, de 66 anos, foram namorados na juventude. Eles se reencontraram em 2023 e retomaram o romance após mais de 40 anos separados.

Em janeiro deste ano, Rita se mudou de Castelo para São Roque, na zona rural de Venda Nova do Imigrante, para morar com Lauro. Segundo a família, ela dizia estar feliz por reencontrar o antigo namorado e gostava de viver na "roça", dizendo que queria “terminar a vida no canto dela”. Para a família, os dois aposentados passaram os últimos dias como queriam: vivendo na tranquilidade da roça.

O acidente aconteceu a cerca de 5 km da residência do casal, quando eles estavam a caminho de uma consulta médica. Lauro deixa três filhos e três netos, já Rita deixa dois filhos e três netos, além de uma neta que está para nascer. 

