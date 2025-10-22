A Gazeta - Agora

Morre segunda vítima de acidente na ES 166 em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 22/10/2025 às 16h33
Uma mulher de 60 anos também morreu no acidente entre um carro e um caminhão em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22). Rita de Cássia Ferreira da Silva era passageira do veículo menor. A morte do motorista Laurentino Fiorese, de 66 anos, já havia sido confirmada anteriormente.

A colisão ocorreu na ES 166, em Oriente, zona rural da cidade. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão teria perdido o controle da direção durante uma descida, invadido a contramão e atingido o carro. Uma equipe do Samu/192 foi acionada, mas as vítimas que estavam no veículo menor morreram no local da batida. Os nomes não foram divulgados. 

A reportagem busca mais informações sobre o motorista do caminhão.

