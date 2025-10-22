Homem morre em acidente entre carro e caminhão na ES 166, em Venda Nova

Um homem morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na ES 166, em Santo Antônio do Oriente, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A colisão frontal entre os veículos aconteceu na manhã desta quarta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, no Volkswagen Fox em que a vítima estava havia também uma mulher, mas o estado de saúde dela não foi informado. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município.