Homem morre em acidente entre carro e caminhão na ES 166, em Venda Nova

Publicado em 22/10/2025 às 13h51
Homem  morre em acidente na ES 166 em Venda Nova do Imigrante Crédito: Redes sociais

Um homem morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na ES 166, em Santo Antônio do Oriente, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A colisão frontal entre os veículos aconteceu na manhã desta quarta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, no Volkswagen Fox em que a vítima estava havia também uma mulher, mas o estado de saúde dela não foi informado. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município.

A Polícia Militar foi procurada por A Gazeta, mas informou que a ocorrência estava em andamento e não informou detalhes sobre o acidente. 

