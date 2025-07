Trânsito

Carro é atingido por caminhão e derruba poste em Cariacica; vídeo

Acidente não deixou feridos, mas, por conta da queda da estrutura, moradores da região do bairro Itaquari ficaram sem energia e internet na manhã desta quarta-feira (2)

O motorista do carro vermelho, que colidiu com o poste, contou à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, que o automóvel estava estacionado após acompanhar um caminhão reboque que levava um veículo do pai dele até uma oficina da região. Após a descarga do carro quebrado, o caminhão, que havia sido estacionado em uma ladeira, acabou descendo sozinho e atingiu o automóvel vermelho – que foi empurrado contra a estrutura.>