Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Carnaval: número de acidentes cai, mas mortes aumentam em BRs no ES

Balanço da Polícia Rodoviária Federal foi divulgado nesta quinta-feira (23); queda é na comparação com 2020, ano anterior à pandemia e restrições de circulação
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 fev 2023 às 14:47

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 14:47

Veículo capotou após perder o controle, na BR 101
Veículo envolvido em acidente fatal durante o carnaval 2023, na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly
Espírito Santo registrou 47 acidentes nas rodovias federais durante o carnaval deste ano. O número representa uma redução de 14% em relação ao mesmo período de 2020, quando não havia restrições de circulação devido à pandemia e foram registrados 55 acidentes. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Operação Carnaval começou na última sexta-feira (17) e terminou nessa Quarta-feira de Cinzas (22). Quando se compara a quantidade de vítimas desses acidentes nas BRs há dois comportamentos distintos em território capixaba:
  • O número de mortes aumentou 33%, passando de três para quatro neste ano;
  • O número de feridos diminuiu 62%, passando de 88 para 32 neste ano.
No balanço final, a PRF ainda divulgou que todos os acidentes graves do carnaval deste ano aconteceram na BR 101, em quatro cidades: SerraGuarapariConceição da Barra e Linhares. A dinâmica deles e possíveis causas também foram reveladas. Confira:
  • Conceição da Barra (km 47), às 7h10 de sexta-feira (17): colisão com objeto, seguida de capotamento e queda de ocupante do veículo, acarretando quatro pessoas feridas e uma morta no local. Com base na análise de evidências, o fator principal do acidente foi a perda de controle durante manobra de ultrapassagem irregular, com velocidade incompatível à via.

  • Serra (km 267), às 10h30 de sexta-feira (17): colisão transversal fatal, envolvendo uma carreta e uma motocicleta. A carreta realizava conversão à direita, quando foi atingida pela moto.

  • Guarapari (km 337), às 10h10 do sábado (18): colisão transversal com morte. Os veículos envolvidos foram um automóvel cinza e uma bicicleta. Com base na análise das evidências, ficou constatado que o acesso do ciclista à faixa de rolamento da rodovia sem observar a presença de outros veículos foi considerado referido fator determinante para o acidente.

  • Linhares (km 148), às 7h50 de quarta-feira (22): atropelamento de pedestre, envolvendo um carro. Com base na análise de evidências, ficou constatado que a vítima tentou atravessar a pista em local inadequado e sem observar o fluxo, sendo atingida pelo veículo.
É importante esclarecer que, para o balanço, a Polícia Rodoviária Federal considera as mortes ocorridas no local do acidente, antes do atendimento médico. Por isso, no caso de Conceição da Barra, foi contabilizado apenas um óbito, embora outras duas pessoas tenham morrido em decorrência dele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 BR 259 BR 262 Carnaval PRF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados