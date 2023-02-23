Carnaval: número de acidentes cai, mas mortes aumentam em BRs no ES

O Espírito Santo registrou 47 acidentes nas rodovias federais durante o carnaval deste ano. O número representa uma redução de 14% em relação ao mesmo período de 2020, quando não havia restrições de circulação devido à pandemia e foram registrados 55 acidentes. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Operação Carnaval começou na última sexta-feira (17) e terminou nessa Quarta-feira de Cinzas (22). Quando se compara a quantidade de vítimas desses acidentes nas BRs há dois comportamentos distintos em território capixaba:
- O número de mortes aumentou 33%, passando de três para quatro neste ano;
- O número de feridos diminuiu 62%, passando de 88 para 32 neste ano.
No balanço final, a PRF ainda divulgou que todos os acidentes graves do carnaval deste ano aconteceram na BR 101, em quatro cidades: Serra, Guarapari, Conceição da Barra e Linhares. A dinâmica deles e possíveis causas também foram reveladas. Confira:
- Conceição da Barra (km 47), às 7h10 de sexta-feira (17): colisão com objeto, seguida de capotamento e queda de ocupante do veículo, acarretando quatro pessoas feridas e uma morta no local. Com base na análise de evidências, o fator principal do acidente foi a perda de controle durante manobra de ultrapassagem irregular, com velocidade incompatível à via.
- Serra (km 267), às 10h30 de sexta-feira (17): colisão transversal fatal, envolvendo uma carreta e uma motocicleta. A carreta realizava conversão à direita, quando foi atingida pela moto.
- Guarapari (km 337), às 10h10 do sábado (18): colisão transversal com morte. Os veículos envolvidos foram um automóvel cinza e uma bicicleta. Com base na análise das evidências, ficou constatado que o acesso do ciclista à faixa de rolamento da rodovia sem observar a presença de outros veículos foi considerado referido fator determinante para o acidente.
- Linhares (km 148), às 7h50 de quarta-feira (22): atropelamento de pedestre, envolvendo um carro. Com base na análise de evidências, ficou constatado que a vítima tentou atravessar a pista em local inadequado e sem observar o fluxo, sendo atingida pelo veículo.
É importante esclarecer que, para o balanço, a Polícia Rodoviária Federal considera as mortes ocorridas no local do acidente, antes do atendimento médico. Por isso, no caso de Conceição da Barra, foi contabilizado apenas um óbito, embora outras duas pessoas tenham morrido em decorrência dele.