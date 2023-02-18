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Acidente na rodovia

Pedestre morre atropelado ao atravessar a BR 101 em Guarapari

Acidente com carro de passeio ocorreu por volta das 10h30. Pista no sentido Sul da rodovia foi parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2023 às 12:35

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 12:35

Atropelamento com Morte na BR 101, em Guarapari
Atropelamento com morte na BR 101, em Guarapari Crédito: PRF-ES
Uma pessoa morreu atropelada ao tentar atravessar a BR 101, em Guarapari, na manhã deste sábado. O acidente aconteceu no KM 336, por volta das 10h30. A pista no sentido Sul da rodovia foi parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência.
Segundo informações da Eco 101, que administra a via, a ocorrência envolveu um pedestre e um carro de passeio.
“Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção) além da PRF, Polícia Civil e DML. Uma pessoa faleceu no local. A faixa 1, sentido Sul, está com interdição para atendimento”, informou a concessionária.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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