Pedestre morre atropelado ao atravessar a BR 101 em Guarapari

Atropelamento com morte na BR 101, em Guarapari Crédito: PRF-ES

Uma pessoa morreu atropelada ao tentar atravessar a BR 101, em Guarapari, na manhã deste sábado. O acidente aconteceu no KM 336, por volta das 10h30. A pista no sentido Sul da rodovia foi parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência.

Segundo informações da Eco 101, que administra a via, a ocorrência envolveu um pedestre e um carro de passeio.

“Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção) além da PRF, Polícia Civil e DML. Uma pessoa faleceu no local. A faixa 1, sentido Sul, está com interdição para atendimento”, informou a concessionária.