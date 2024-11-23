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Cariacica inaugura Vila de Natal com presépio gigante e casa de Papai Noel

Com entrada gratuita, o espaço funciona das 18h30 às 22h e conta ainda com parque de diversões com brinquedos temáticos e milhares de microlâmpadas

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 20:43

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

23 nov 2024 às 20:43
Inauguração da Vila Natalina de Cariacica.
Inauguração da Vila Natalina de Cariacica. Crédito: Claudio Postay / Prefeitura de Cariacica
Mesmo com as fortes chuvas, a noite de sexta-feira (22), em Cariacica, brilhou com a inauguração da Vila de Natal, no Parque o Cravo e a Rosa, no bairro Nova Brasília. O espaço, que conta com uma árvore de 25 metros de altura e um parque de diversões gratuito, ficará montado até o dia 5 de janeiro.
Com entrada gratuita, a vila e luzes de natal funcionarão das 18h30 às 22 horas, levando o clima natalino para o município. A decoração do espaço, montado pela Prefeitura Cariacica, também conta com árvores, presépio gigante, casa de Papai Noel, parque de diversões com brinquedos temáticos e milhares de microlâmpadas.

Inauguração da Vila Natalina de Cariacica.

“A Vila de Natal está linda, preparada com muito carinho para a nossa população, que merece esse presente”, afirmou o prefeito Euclério Sampaio, na ineuguração.
A cantata de Natal com a cantora Lauriete, que estava marcada também para esta sexta-feira (22), foi adiada devido à chuva. De acordo a Prefeitura de Cariacica, uma nova data será agendada.

Decorações pela cidade

Além da Vila, outros pontos da cidade estão repletos de luzes e cores para as festas de fim de ano. Árvores iluminadas, de até 23 metros de altura, decoram a descida da Segunda Ponte, o Parque da Biquinha, a Orla de Cariacica, e as praças de Nova Rosa da Penha, Campo Grande e Cariacica Sede. No Trevo de Alto Lage, um letreiro iluminado está instalado para dar as boas-vindas aos visitantes e moradores.

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