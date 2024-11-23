Cariacica inaugura Vila de Natal com presépio gigante e casa de Papai Noel

Com entrada gratuita, a vila e luzes de natal funcionarão das 18h30 às 22 horas, levando o clima natalino para o município. A decoração do espaço, montado pela Prefeitura Cariacica, também conta com árvores, presépio gigante, casa de Papai Noel, parque de diversões com brinquedos temáticos e milhares de microlâmpadas.

Além da Vila, outros pontos da cidade estão repletos de luzes e cores para as festas de fim de ano. Árvores iluminadas, de até 23 metros de altura, decoram a descida da Segunda Ponte, o Parque da Biquinha, a Orla de Cariacica, e as praças de Nova Rosa da Penha, Campo Grande e Cariacica Sede. No Trevo de Alto Lage, um letreiro iluminado está instalado para dar as boas-vindas aos visitantes e moradores.