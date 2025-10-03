Drama

Capixaba presa pela imigração nos EUA é transferida para a Califórnia

Para o marido dela, a transferência gera esperança e ele acredita conseguir visitá-la ainda na noite desta sexta-feira (3)

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:19

Capixaba foi detida enquanto tentava tirar o Green Card Crédito: Instagram

A cineasta capixaba Barbara Marques, que foi detida por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) em 16 de setembro, foi transferida para um centro de detenção na Califórnia, no Estado norte-americano onde reside com o marido, Tucker May.

Segundo o esposo, a capixaba agora está na mesma unidade onde havia sido detida pela primeira vez. "Barbara foi transferida de volta para o centro de detenção ICE da Califórnia", contou. A transferência gera esperança e ele acredita conseguir visitá-la ainda na noite desta sexta-feira (3). Apesar disso, há um certo temor já que detidos pela imigração podem ser transferidos para outros Estados ou deportados a qualquer momento.

Entenda o caso

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Barbara vive nos Estados Unidos e é casada com o americano Tucker May. No dia 16 de setembro, ela estava acompanhada de um advogado, abrindo o processo de solicitação do Green Card — documento oficial para viver e trabalhar legalmente nos EUA, quando foi detida por agentes de imigração do ICE, no Centro de Los Angeles.





O marido da capixaba relatou que os atendentes do órgão afirmaram que tudo estava correto com a documentação do casal, mas pouco tempo depois um funcionário disse que a impressora havia quebrado, fazendo com que Barbara se separasse do advogado e fosse levada sob custódia.





Tucker afirmou que a prisão teria sido motivada por uma audiência judicial de 2019, sobre a qual Barbara não havia sido notificada. A capixaba foi então encaminhada ao Centro de Detenção de Adelanto, na Califórnia, o que dificultou o contato com o advogado.





Depois, ela foi transferida para o Estado do Arizona e, em seguida, para Louisiana, que seria o último ponto antes de uma possível deportação. Agora, ela foi levada de volta à Califórnia.





O caso tem gerado mobilização no Brasil, principalmente no Espírito Santo. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa capixaba já enviou ofício ao Itamaraty, pedindo que o governo federal atue diplomaticamente para evitar a deportação.



