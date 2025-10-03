Capixaba presa pela imigração nos EUA é transferida para a Califórnia

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:19
A cineasta capixaba Barbara Marques, que foi detida por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) em 16 de setembro, foi transferida para um centro de detenção na Califórnia, no Estado norte-americano onde reside com o marido, Tucker May.
Segundo o esposo, a capixaba agora está na mesma unidade onde havia sido detida pela primeira vez. "Barbara foi transferida de volta para o centro de detenção ICE da Califórnia", contou. A transferência gera esperança e ele acredita conseguir visitá-la ainda na noite desta sexta-feira (3). Apesar disso, há um certo temor já que detidos pela imigração podem ser transferidos para outros Estados ou deportados a qualquer momento.
