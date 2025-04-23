Capivara atropelada na Serra é resgatada e recebe tratamento em Aracruz

Capivara atropelada é resgatada por equipes da Ecovias 101, na BR 101, na Serra Crédito: Divulgação | Ecovias 101

Uma capivara ferida após um atropelamento na última sexta-feira (18), na BR 101, na Serra , foi resgatada, levada para uma clínica veterinária e segue em tratamento no Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz . O animal, um jovem macho de 35 quilos, foi encontrado por equipes da Ecovias 101 com escoriações e sinais de sangramento.

O médico veterinário Renzo Soares, da clínica Sauvage, que é conveniada à Ecovias 101, relatou que recebeu o animal apresentava sinais neurológicos decorrentes de um possível traumatismo craniano, quadro comum em atropelamentos envolvendo animais de médio e grande porte.

“Ele foi sedado para que conseguíssemos suturar ferimentos na região bucal e, ao longo dos dias, fomos observando uma melhora neurológica significativa. Ela chegou a ficar de pé, o que é um excelente sinal de recuperação”, destaca Renzo.

O animal foi encontrado por equipes da Ecovias 101 com escoriações e sinais de sangramento. Crédito: Divulgação | Ecovias 101

Após os procedimentos realizados na clínica, a capivara foi transferida nesta terça-feira (22) para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestre (Cereais), onde permanece em recuperação. O especialista explicou que no local o animal poderá se locomover com mais liberdade, retomar a alimentação natural e continuar o tratamento até a reintegração à natureza.

A bióloga e analista de sustentabilidade da Ecovias 101, Grazielli Melo Pena, faz um alerta aos motoristas que trafegam pela BR 101, já que atropelamentos de animais são comuns na região. “É fundamental respeitar os limites de velocidade, evitar dirigir à noite em áreas rurais, evitar ultrapassagens e manter o foco total na estrada”, disse. Além disso, a bióloga destaca a importância de comunicar imediatamente a concessionária ao avistar um animal ferido ou morto na via.