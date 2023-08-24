Câmera que pode ter gerado acidente em Colatina ainda confunde motoristas

Foram enterradas na noite da última quarta-feira (23) Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, e Leni Vargas Ribeiro, de 57. Mãe e filha morreram após um grave acidente no km 39 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado, envolvendo um caminhão e uma caminhonete, que Marília dirigia.
Marília e o irmão, que ficou gravemente ferido, retornavam de Vitória, onde foram receber a mãe, que voltava dos Estados Unidos. À Polícia Militar, o motorista do caminhão, que não foi identificado, contou que precisou frear forte para não colidir no veículo que seguia à frente, quando este reduziu bruscamente a velocidade ao se aproximar do cerco eletrônico.
Neste momento, a carroceria do caminhão "fez um L", atravessou a pista da rodovia e atingiu a Fiat Toro, que trafegava no sentido contrário.
Para o caminhoneiro, o motorista que seguia à frente pode ter confundido o cerco eletrônico com um radar, o que justificaria a frenagem brusca. Apesar de confundir muitos condutores, há diferenças entre os equipamentos.
A principal diferença é que com o radar, existem placas que sinalizam sobre a velocidade no local. Além disso, o equipamento vem acompanhado de uma espécie de caixa, como mostra a imagem abaixo.
Já o cerco eletrônico é composto por duas câmeras: uma maior, que gera imagens panorâmicas, e uma menor, que faz a leitura de placas. Ele é utilizado pelas autoridades de forma estratégica na área da segurança pública.
Além disso, segundo o subsecretário de Comando e Controle da Secretária de Segurança Pública, André Có, o cerco inteligente estadual não gera multas.
"A gente atua em duas frentes: na recuperação de veículos furtados ou roubados, que fica na subsecretaria, e nas questões de procedimentos investigatórios"
O sistema inteligente funciona desde abril de 2022 no Espírito Santo. Em Colatina, são sete pontos ativos do cerco, com 28 câmeras. Já em todo o Estado, são 235 pontos e 975 câmeras em funcionamento.
Seja radar ou cerco eletrônico, o subsecretário alerta para o respeito aos limites de velocidade das vias. "As frenagens que se dão acontecem justamente porque os motoristas estão além da velocidade da rodovia", finalizou.
O que diz o Detran
Em nota à reportagem da TV Gazeta Noroeste, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informou que já instalou sinalização vertical nos pontos onde estão posicionadas as câmeras. O Departamento disse ainda que já iniciou o processo para implantação de sinalização vertical em distância média de 100 metros dos aparelhos.
A previsão é que em cerca de 60 dias todos os pontos estejam devidamente sinalizados, reforçando a segurança nas estradas.