Câmera que pode ter gerado acidente em Colatina ainda confunde motoristas

Foram enterradas na noite da última quarta-feira (23) Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, e Leni Vargas Ribeiro, de 57. Mãe e filha morreram após um grave acidente no km 39 da BR 259, em Colatina , no Noroeste do Estado, envolvendo um caminhão e uma caminhonete, que Marília dirigia.

Neste momento, a carroceria do caminhão "fez um L", atravessou a pista da rodovia e atingiu a Fiat Toro, que trafegava no sentido contrário.

Fiat Toro envolvida em acidente com mortes em Colatina Crédito: Willian Henrique Westphal

Para o caminhoneiro, o motorista que seguia à frente pode ter confundido o cerco eletrônico com um radar, o que justificaria a frenagem brusca. Apesar de confundir muitos condutores, há diferenças entre os equipamentos.

A principal diferença é que com o radar, existem placas que sinalizam sobre a velocidade no local. Além disso, o equipamento vem acompanhado de uma espécie de caixa, como mostra a imagem abaixo.

Junto com o radar, existem placas de sinalização e uma espécie de "caixinha" Crédito: Heriklis Douglas

Já o cerco eletrônico é composto por duas câmeras: uma maior, que gera imagens panorâmicas, e uma menor, que faz a leitura de placas. Ele é utilizado pelas autoridades de forma estratégica na área da segurança pública.

Além disso, segundo o subsecretário de Comando e Controle da Secretária de Segurança Pública, André Có, o cerco inteligente estadual não gera multas.

"A gente atua em duas frentes: na recuperação de veículos furtados ou roubados, que fica na subsecretaria, e nas questões de procedimentos investigatórios" André Có - Subsecretário de Comando e Controle da Sesp

O sistema inteligente funciona desde abril de 2022 no Espírito Santo . Em Colatina, são sete pontos ativos do cerco, com 28 câmeras. Já em todo o Estado, são 235 pontos e 975 câmeras em funcionamento.

Cerco eletrônico é composto por duas câmeras e, ao contrário do radar, não gera multas Crédito: Heriklis Douglas

Seja radar ou cerco eletrônico, o subsecretário alerta para o respeito aos limites de velocidade das vias. "As frenagens que se dão acontecem justamente porque os motoristas estão além da velocidade da rodovia", finalizou.

O que diz o Detran

Em nota à reportagem da TV Gazeta Noroeste, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informou que já instalou sinalização vertical nos pontos onde estão posicionadas as câmeras. O Departamento disse ainda que já iniciou o processo para implantação de sinalização vertical em distância média de 100 metros dos aparelhos.