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Revitalização

Lagoa de Marataízes vai ganhar parque e moradores reclamam de obras

Local deve ganhar, em 2024, ciclovia, pista de caminhada e paisagismo; o problema, segundo os moradores, são as baratas, mosquitos e capivaras que estão migrando para as casas
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

14 ago 2023 às 13:34

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 13:34

Uma grande lagoa na região central de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, ficou abandonada por anos, mas desde o início deste ano está passando por obras. O local deve ganhar, em 2024, ciclovia, pista de caminhada (calçadão) e paisagismo. O problema, segundo os moradores do entorno, são os impactos ao meio ambiente. Baratas, mosquitos e capivaras estão migrando para as casas.
Lagoa de Marataízes passa por obra, mas moradores reclamam de transtornos
Lagoa de Marataízes passa por obra, mas moradores reclamam de transtornos Crédito: Carlos Barros
Toda a área de mais de 25 mil metros quadrados vai se tornar um grande parque. Mas com as obras alguns problemas têm tirado o sono da população. “Capivaras teve muita, mas na nossa casa, não chegaram. Eles pegarem, recolheram, mas apareceram rato, gambá, barata. A coisa tá insuportável. Mosquito tá demais. Minha filha teve dengue duas vezes”, disse a confeiteira Carla Betini.
A obra de revitalização começou em janeiro e está orçada em mais de R$ 55 milhões. Segundo o secretário Municipal de Obras, Paulo Veiga, conta sobre o andamento do projeto. “Cerca de 80% de nosso entroncamento já se encontra concluso. Concomitante a isso, temos também parte da dragagem de fundo já executado. O prazo de entrega previsto para essa obra se dará em torno do mês de outubro de 2024”, explicou.
Para o encarregado Evandro Guerra, o que tem incomodado é o entulho e a poeira. “A gente tá sofrendo um pouco com a poeira, com a sujeira, com o acúmulo de materiais que atraem barata, ratos e aquelas coisas todas”, disse o morador.
Segundo a Secretaria de Meio ambiente de Marataízes, medidas estão sendo tomadas principalmente em relação aos animais. “Esses animais são recolhidos e encaminhados para uma área licenciada, que faz todo o trabalho de adequação desses animais, reabilitação”, explicou o secretário Antônio Carlos Santana.
Além dos animais, segundo os moradores, tem ainda o problema do esgoto que vai se acumulando ao longo dos meses. Sobre a ligação de esgoto, a prefeitura de Marataízes disse que no fim da obra vai entregar a rede coletora com os pontos de ligação disponíveis para as residências. Informou que cada proprietário será responsável por fazer a ligação do esgoto da sua casa à rede coletora. 
“Todo o esgoto do entorno da lagoa será captado e destinado para as elevatórias como você pode ver ali, um ponto de elevatório já está sendo finalizado. Temos três elevatórias no entorno e mais oito pontos elevatórias compactas nas ruas de acesso à lagoa para exatamente captar o esgoto e ser destinado ao local correto”, explicou o secretário de Obras de Mrataízes, Paulo Veiga.

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