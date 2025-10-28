"Bombeirinha"

Cachorrinha com 20 dias de vida é resgatada em tubulação na Serra; vídeo

Filhote estava presa em uma tubulação com mais de quatro metros de extensão e não conseguia sair sozinha; além do Corpo de Bombeiros, mãe da cachorrinha "ajudou" no resgate

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:55

Uma cachorrinha de apenas 20 dias de vida foi resgatada dentro de uma tubulação com mais de quatro metros de extensão, da qual não conseguia sair sozinha. O caso aconteceu no bairro Bicanga, na Serra, na tarde de segunda-feira (27). O resgate contou com atuação da equipe da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da mãe da filhote – como mostra um vídeo divulgado pela corporação (veja acima).

Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores informaram que a cachorrinha caiu na tubulação de drenagem de água e que haviam tentado retirá-la, sem sucesso. Quando os militares chegaram ao local, constataram que o cano passava debaixo de um piso de concreto, o que demandou da equipe um trabalho cuidadoso para alcançar o animal.

Com autorização do proprietário, fomos cavando e quebrando o cano gradativamente, com cuidado, observando se não havia risco de atingir a cadela. Utilizamos várias ferramentas e fomos rompendo o cano bem devagar, até chegar ao ponto em que a tubulação era reta. Com o uso de lanternas, a gente conseguiu ver o animalzinho bem no fundo do cano, cerca de quatro metros de distância do ponto de origem Sargento Maurielle Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Trabalho cuidadoso e ajuda da mãe da filhote

Após localizar o animal, a etapa seguinte consistiu em retirá-lo do cano. Os militares realizaram várias tentativas de impulsionar a cadelinha para ela sair andando do tubo, usando uma mangueira para empurrá-la até a saída oposta e, depois, usando um filete fino de água, mas o método não deu certo.

Enquanto a equipe buscava alternativas para resgatar a "doguinha" do sistema de drenagem, abrindo tampas, a mãe da cachorrinha, a cadela Tetéia, permaneceu ao lado dos militares e “ajudou” no resgate, cavando a terra e tentando abrir caminho até a filha.

Cadela Teteia, mãe da filhote, ajudou bombeiros no resgate Crédito: Divulgação CBMES

Por fim, os Bombeiros usaram a haste de captura de animal para, cuidadosamente, puxar a cadelinha pelo pescoço. Como já era noite, o local estava escuro e a visibilidade era muito baixa – o que aumentou a complexidade do resgate. Após cerca de duas horas de trabalho, os militares conseguiram capturar e retirar a cadelinha da tubulação. Ela não apresentava ferimentos e foi entregue ao proprietário do imóvel. A mãe Tetéia fez festa e "agradeceu" à equipe com lambidas. A filhotinha, que ainda não tinha nome, foi batizada de 'Bombeirinha'.

