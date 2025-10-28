Home
>
Cotidiano
>
Cachorrinha com 20 dias de vida é resgatada em tubulação na Serra; vídeo

Cachorrinha com 20 dias de vida é resgatada em tubulação na Serra; vídeo

Filhote estava presa em uma tubulação com mais de quatro metros de extensão e não conseguia sair sozinha; além do Corpo de Bombeiros, mãe da cachorrinha "ajudou" no resgate

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:55

Na tarde desta segunda-feira (27), a equipe da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) realizou o resgate de uma cadelinha de cerca de 20 dias de vida, no bairro Bicanga, Serra. A cachorra estava presa em uma tubulação com mais de quatro metros de extensão, e não conseguia sair sozinha.

Uma cachorrinha de apenas 20 dias de vida foi resgatada dentro de uma tubulação com mais de quatro metros de extensão, da qual não conseguia sair sozinha. O caso aconteceu no bairro Bicanga, na Serra, na tarde de segunda-feira (27). O resgate contou com atuação da equipe da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da mãe da filhote – como mostra um vídeo divulgado pela corporação (veja acima).

Recomendado para você

Filhote estava presa em uma tubulação com mais de quatro metros de extensão e não conseguia sair sozinha; além do Corpo de Bombeiros, mãe da cachorrinha "ajudou" no resgate

Cachorrinha com 20 dias de vida é resgatada em tubulação na Serra; vídeo

Objeto cruzou o céu de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e de outros Estados brasileiros na noite de segunda-feira (27)

Lixo espacial de foguete chinês é visto por moradores do ES; veja vídeo

Condutores devem regularizar ciclomotores presencialmente até 31 de dezembro; descumprimento impede circulação nas vias públicas após esse prazo

Detran|ES cita os veículos de duas rodas que vão precisar de registro e habilitação

Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores informaram que a cachorrinha caiu na tubulação de drenagem de água e que haviam tentado retirá-la, sem sucesso. Quando os militares chegaram ao local, constataram que o cano passava debaixo de um piso de concreto, o que demandou da equipe um trabalho cuidadoso para alcançar o animal.

Com autorização do proprietário, fomos cavando e quebrando o cano gradativamente, com cuidado, observando se não havia risco de atingir a cadela. Utilizamos várias ferramentas e fomos rompendo o cano bem devagar, até chegar ao ponto em que a tubulação era reta. Com o uso de lanternas, a gente conseguiu ver o animalzinho bem no fundo do cano, cerca de quatro metros de distância do ponto de origem

Sargento Maurielle

Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Trabalho cuidadoso e ajuda da mãe da filhote

Após localizar o animal, a etapa seguinte consistiu em retirá-lo do cano. Os militares realizaram várias tentativas de impulsionar a cadelinha para ela sair andando do tubo, usando uma mangueira para empurrá-la até a saída oposta e, depois, usando um filete fino de água, mas o método não deu certo. 

Enquanto a equipe buscava alternativas para resgatar a "doguinha" do sistema de drenagem, abrindo tampas, a mãe da cachorrinha, a cadela Tetéia, permaneceu ao lado dos militares e “ajudou” no resgate, cavando a terra e tentando abrir caminho até a filha.

Cadela Teteia, mãe da filhote, ajudou bombeiros no resgate
Cadela Teteia, mãe da filhote, ajudou bombeiros no resgate Crédito: Divulgação CBMES

Por fim, os Bombeiros usaram a haste de captura de animal para, cuidadosamente, puxar a cadelinha pelo pescoço. Como já era noite, o local estava escuro e a visibilidade era muito baixa – o que aumentou a complexidade do resgate. Após cerca de duas horas de trabalho, os militares conseguiram capturar e retirar a cadelinha da tubulação. Ela não apresentava ferimentos e foi entregue ao proprietário do imóvel. A mãe Tetéia fez festa e "agradeceu" à equipe com lambidas. A filhotinha, que ainda não tinha nome, foi batizada de 'Bombeirinha'.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Pet

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais