Cachorra vira "tapete 3D" em celebração de Corpus Christi na Serra

Autor do vídeo se surpreendeu com a repercussão e revela que o animal já é conhecido no bairro Barcelona

Bruno Nézio Reporter

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:34

Uma cena inusitada chamou atenção de quem visitava os tapetes de Corpus Christi no bairro de Barcelona, na Serra, no Espírito Santo. Uma cachorrinha de rua, apelidada agora de "3D", deitou tranquilamente sobre uma das artes feitas no asfalto e virou sensação da festa religiosa. O vídeo, claro, viralizou nas redes sociais, ultrapassando meio milhão de visualizações em poucas horas.>

A gravação foi feita pelo servidor público e professor de dança Thiago Monteiro. Morador da região, saiu com a mãe para apreciar os tapetes — como faz todos os anos. “Ficamos sempre impressionados como as artes ficam mais incríveis a cada ano. Mas dessa vez teve um tapete específico que estava chamando muita atenção. Quando chegamos mais perto vimos a cachorrinha deitada, imóvel, tirando um cochilo”, conta.>

Ele decidiu gravar o momento apenas para postar em rede social. No vídeo, fez uma brincadeira chamando o animal de “cachorrinha 3D”, já que ela parecia parte da própria arte. “Eu sabia que seria engraçado, mas nunca imaginei que iria viralizar dessa forma”. O post já superava quatro milhões de visualizações enquanto a reportagem era escrita.>

Onde vive?

Cachorrinha vira “tapete 3D” em celebração de Corpus Christi na Serra Crédito: Thiago Monteiro

Segundo informações de moradores de Barcelona que comentaram na postagem de Thiago, a cachorrinha vive na pracinha do bairro com outros cãezinhos e é bastante conhecida. Na ocasião, ninguém tentou retirá-la do lugar — pelo contrário: ela virou o centro das atenções. “Todos estavam filmando e tirando fotos. Naquele momento, ela era 'o momento'”, lembrou.>

>

Meia hora após o vídeo ser feito, 'dona 3D' não estava mais sobre o tapete. “Estou recebendo muitas fotos e relatos da cachorrinha. Até histórias parecidas com outros cachorrinhos em festas de Corpus Christi. Acho que muita gente está aguardando esse reencontro. Quem sabe não acontece?”, finalizou.>

