Cachoeiro: prefeitura não identifica maus-tratos em cachorro visto em janela

Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal do município vistoriou o local nesta quinta-feira (7), concluindo que o animal estava em boas condições

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, não identificou sinais de maus-tratos no local em que, de acordo com denúncias de moradores, um cachorro era mantido trancado do lado de fora da janela de um apartamento.

Após um ofício da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) no município, uma equipe da Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal fez uma vistoria no apartamento na manhã desta quinta-feira (7), e identificou que o cachorro estava em boas condições. A Polícia Civil segue apurando denúncias anteriores de moradores.

De acordo com a prefeitura, quando a equipe chegou ao local, o animal não foi encontrado na janela, portanto não houve flagrante de maus-tratos. Ainda conforme o município, servidores da gerência solicitaram autorização para entrar no apartamento, para verificar as condições de tratamento do animal, identificando que o local tinha condições de vivência para o cão, como água fresca, comida, cama, espaço limpo com condição de saúde, avaliado pelo veterinário da equipe.

O ofício da Comissão de Proteção e Cuidados aos Animais da 2ª Subseção da OAB-ES, enviado à prefeitura nessa quarta-feira (6), relatava que, de acordo com vizinhos, o animal é mantido trancado do lado de fora da janela do apartamento, sendo segurado apenas pela rede de proteção do local.

O cão visto na janela e seguro apenas pela rede de proteção gerou denúncias de vizinhos do apartamento. (Leitor A Gazeta)

O documento explicava ainda que a situação tinha sido reportada à comissão em mais de uma ocasião, em diferentes horários do dia. De acordo com a prefeitura, no entanto, o animal se deslocava ao local de forma voluntária.

“No ato da diligência o tutor chamou o cão que veio de forma voluntária, subiu na janela e se posicionou entre o vidro e a tela de proteção, exatamente como a foto objeto da denúncia. Neste momento, restou clara a ausência de maus-tratos, pois o cão apenas fica na janela para apreciar a vista. O ato de fechar a janela é para que o cão não caia no chão do quarto”, disse o município, por meio de nota, nesta quinta-feira (7).

Uma equipe da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim também participou da vistoria e, de acordo com informações da Polícia Civil, constatou que o animal estava em ótimas condições, sem sinais de maus-tratos ou motivos para ser resgatado.

Em novembro, moradores já tinham registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil alertando para o risco do animal roer a tela e cair da altura em que estava. Sobre isso, a PCES informou que os fatos seguem em apuração.

