Cachoeiro: prefeitura não identifica maus-tratos em cachorro visto em janela

Após um ofício da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) no município, uma equipe da Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal fez uma vistoria no apartamento na manhã desta quinta-feira (7), e identificou que o cachorro estava em boas condições. A Polícia Civil segue apurando denúncias anteriores de moradores.

De acordo com a prefeitura, quando a equipe chegou ao local, o animal não foi encontrado na janela, portanto não houve flagrante de maus-tratos. Ainda conforme o município, servidores da gerência solicitaram autorização para entrar no apartamento, para verificar as condições de tratamento do animal, identificando que o local tinha condições de vivência para o cão, como água fresca, comida, cama, espaço limpo com condição de saúde, avaliado pelo veterinário da equipe.

O ofício da Comissão de Proteção e Cuidados aos Animais da 2ª Subseção da OAB-ES, enviado à prefeitura nessa quarta-feira (6), relatava que, de acordo com vizinhos, o animal é mantido trancado do lado de fora da janela do apartamento, sendo segurado apenas pela rede de proteção do local.

O cão visto na janela e seguro apenas pela rede de proteção gerou denúncias de vizinhos do apartamento Crédito: Leitor A Gazeta

O documento explicava ainda que a situação tinha sido reportada à comissão em mais de uma ocasião, em diferentes horários do dia. De acordo com a prefeitura, no entanto, o animal se deslocava ao local de forma voluntária.

“No ato da diligência o tutor chamou o cão que veio de forma voluntária, subiu na janela e se posicionou entre o vidro e a tela de proteção, exatamente como a foto objeto da denúncia. Neste momento, restou clara a ausência de maus-tratos, pois o cão apenas fica na janela para apreciar a vista. O ato de fechar a janela é para que o cão não caia no chão do quarto”, disse o município, por meio de nota, nesta quinta-feira (7).

Uma equipe da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim também participou da vistoria e, de acordo com informações da Polícia Civil, constatou que o animal estava em ótimas condições, sem sinais de maus-tratos ou motivos para ser resgatado.