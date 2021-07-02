Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após polêmica

Cachoeiro: prefeitura envia projeto de lei para reduzir valor do IPTU

Valor do imposto sofreu grande variação após recadastramento imobiliário na cidade. Moradores poderão ter até 80% de desconto na diferença entre os boletos deste ano e do ano passado

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2021 às 19:57
Imagem de satélite da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo
Imagem de satélite da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Google Earth
O projeto de lei que pode reduzir em até 80% o valor que os contribuintes pagarão no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano foi protocolado na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (2). O documento, de autoria do executivo municipal, foi sugerido após a polêmica causada pelos altos reajustes no tributo este ano.
De acordo com o projeto, as unidades imobiliárias que tiveram aumento no valor do IPTU deste ano, por conta da atualização do cadastro imobiliário, terão redução de 80% para pagamento à vista, em cota única, ou de 40% para pagamento parcelado. Os percentuais serão aplicados exclusivamente sobre o valor da diferença apurada em relação ao exercício fiscal anterior.
Já para os imóveis que passaram a integrar o cadastro imobiliário municipal neste ano, após o recadastramento, os descontos serão de 30% no IPTU e 10% na Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos para pagamento em cota única.
O novo calendário prevê que o início da cobrança seja adiado para 15 de outubro. Segundo o documento, todos os contribuintes que pagarem o imposto em dia garantirão automaticamente 20% de desconto no valor do IPTU de 2022.
O recadastramento imobiliário foi feito por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES). De forma complementar, a administração municipal protocolou, na Câmara, um outro projeto de lei, que viabiliza e respalda a renúncia fiscal derivada da concessão dos descontos, que são benefícios tributários para os contribuintes.
“A renúncia de receita precisa desse amparo legal, porque ela vai impactar o orçamento municipal. Estamos prevendo que seja da ordem de R$ 8 milhões. Vamos precisar adotar medidas compensatórias, fazer remanejamentos, alterar a previsão de receitas e a aplicação de recursos em algumas áreas”, explica Guedes.
Os dois projetos de lei foram protocolados em regime de urgência para avaliação dos vereadores.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cachoeiro: vereadores querem que desconto de IPTU seja de 90%

Cachoeiro terá audiência pública para discutir valor do IPTU

Após polêmica, prefeitura de Cachoeiro prevê projeto que dá desconto no IPTU

Vereadores de Cachoeiro pedem suspensão da cobrança do IPTU 2021

Cachoeiro: taxa de lixo e recadastramento fez IPTU subir, diz secretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados