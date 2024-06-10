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BR 101 na Serra não foi municipalizada nem tem data para virar avenida

Após entrega do Contorno do Mestre Álvaro, trecho urbano de 26 km deve ser municipalizado, mas ANTT diz que estudo dos bens na região e reversão das vias ainda não foram concluídos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jun 2024 às 07:28

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 07:28

BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro
Prefeitura da Serra quer municipalizar trecho da BR 101 no município Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra
BR 101 na Serra não foi municipalizada e nem tem data para virar avenida
O trecho de 26 quilômetros da BR 101 que passa por dentro do trecho urbano da Serra ainda não foi municipalizado e não há prazo definido para isso ocorrer. Em dezembro de 2023, a prefeitura disse que tinha a expectativa de receber a via e transformá-la em avenida até janeiro deste ano, após o Contorno do Mestre Álvaro ser inaugurado
Para a municipalização ocorrer é necessário fazer a reversão dos trechos: o trecho urbano administrado pela Eco101 ser devolvido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e o Contorno do Mestre Álvaro ser entregue à Eco101. Depois disso, a autarquia pode passar o trecho urbano para a Prefeitura da Serra. Todo esse trâmite é supervisionado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
Segundo a ANTT, a reversão dos trechos ainda não ocorreu porque não foi concluída a fase de arrolamento (levantamento de todos os bens existentes no trecho urbano da rodovia). Além disso, a agência pediu mais documentos ao Dnit relativos ao segmento do Contorno do Mestre Álvaro.
Esses documentos farão parte dos anexos do termo de arrolamento e transferência de bens da concessionária. "A agência aguarda o envio dos documentos para dar continuidade ao processo", disse em nota.
O que falta para a municipalização:
  • Levantamento dos bens do trecho urbano ser finalizado;
  • Dnit enviar documentos do Contorno do Mestre Álvaro para a ANTT;
  • Contorno ser repassado à concessionária;
  • Dnit passar o trecho urbano para a prefeitura.  

Municipalização do trecho urbano da BR 101 

O Dnit explicou que o trecho urbano da rodovia continua sob administração da Eco101. Sobre o Contorno do Mestre Álvaro, afirmou que após a conclusão dos serviços complementares, a rodovia será repassada para a empresa concessionária. Apesar de a obra ter sido inaugurada, uma série de ajustes continuam sendo realizados.
"A transferência do trecho urbano da BR 101 para a autarquia vai acontecer de forma concomitante com a transferência do Contorno do Mestre Álvaro para a concessionária. Após estas tratativas concluídas, o Dnit promoverá a transferência do trecho urbano para a Prefeitura da Serra", declarou em nota. 
Questionada sobre a municipalização da via, a prefeitura afirmou que aguarda a transferência da via pelo Dnit.
Essa possibilidade de o trecho deixar de ser uma rodovia federal e virar uma avenida municipal administrada pelo município surgiu porque agora o Contorno do Mestre Álvaro é parte da BR 101 e recebe o fluxo de veículos mais intenso, como carretas e caminhões. A expectativa da prefeitura é que, com o controle do trecho que passa dentro da cidade, será possível instalar ciclovias e corredor de ônibus.

Contrato da BR 101 

O terceiro termo aditivo do contrato de concessão previa que a Eco101 se tornasse responsável pelo Contorno do Mestre Álvaro. Em 2022, a empresa anunciou a devolução da concessão. No ano seguinte, o governo federal foi ao Tribunal de Contas da União (TCU) buscar um acordo com a concessionária.
Em junho deste ano, a Eco aceitou a proposta feita pelo TCU. A expectativa é de que o caso suba para o plenário do TCU muito em breve e uma decisão saia em 60 dias.

Eco101 continua no trecho urbano 

Em nota, a Eco101 informou que estão em andamento os trâmites legais para a transferência do trecho urbano de Serra para o governo Federal e, na sequência, para o município. A fim de agilizar o processo, a Eco101 realizou um inventário de bens do trecho em questão, celebrado entre as partes (concessionária, Dnit e município)
A concessionária esclareceu que continua administrando o trecho de Serra até que seja concluída a transferência, atendendo ao Contrato de Concessão, com serviços de manutenção do pavimento e conservação, além da inspeção do trecho e suporte aos usuários com atendimentos médico e mecânico.

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