BR 101 na Serra não foi municipalizada nem tem data para virar avenida

Prefeitura da Serra quer municipalizar trecho da BR 101 no município Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra

Your browser does not support the audio element. BR 101 na Serra não foi municipalizada e nem tem data para virar avenida

Segundo a ANTT, a reversão dos trechos ainda não ocorreu porque não foi concluída a fase de arrolamento (levantamento de todos os bens existentes no trecho urbano da rodovia). Além disso, a agência pediu mais documentos ao Dnit relativos ao segmento do Contorno do Mestre Álvaro.

Esses documentos farão parte dos anexos do termo de arrolamento e transferência de bens da concessionária. "A agência aguarda o envio dos documentos para dar continuidade ao processo", disse em nota.

O que falta para a municipalização:

Levantamento dos bens do trecho urbano ser finalizado;

Dnit enviar documentos do Contorno do Mestre Álvaro para a ANTT;

Contorno ser repassado à concessionária;

Dnit passar o trecho urbano para a prefeitura.

Municipalização do trecho urbano da BR 101

O Dnit explicou que o trecho urbano da rodovia continua sob administração da Eco101. Sobre o Contorno do Mestre Álvaro, afirmou que após a conclusão dos serviços complementares, a rodovia será repassada para a empresa concessionária. Apesar de a obra ter sido inaugurada, uma série de ajustes continuam sendo realizados

"A transferência do trecho urbano da BR 101 para a autarquia vai acontecer de forma concomitante com a transferência do Contorno do Mestre Álvaro para a concessionária. Após estas tratativas concluídas, o Dnit promoverá a transferência do trecho urbano para a Prefeitura da Serra", declarou em nota.

Questionada sobre a municipalização da via, a prefeitura afirmou que aguarda a transferência da via pelo Dnit.

Essa possibilidade de o trecho deixar de ser uma rodovia federal e virar uma avenida municipal administrada pelo município surgiu porque agora o Contorno do Mestre Álvaro é parte da BR 101 e recebe o fluxo de veículos mais intenso, como carretas e caminhões. A expectativa da prefeitura é que, com o controle do trecho que passa dentro da cidade, será possível instalar ciclovias e corredor de ônibus.

Contrato da BR 101

Eco101 continua no trecho urbano

Em nota, a Eco101 informou que estão em andamento os trâmites legais para a transferência do trecho urbano de Serra para o governo Federal e, na sequência, para o município. A fim de agilizar o processo, a Eco101 realizou um inventário de bens do trecho em questão, celebrado entre as partes (concessionária, Dnit e município)