Bombeiros do ES chamam atenção com "trend" para alertar sobre acidentes com motos

A corporação informou que usa das redes sociais de forma divertida, mas com seriedade, para passar informações sobre direção segura à população

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

A conscientização sobre acidentes de trânsito alcançou patamar na equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Com a intenção de divulgar a importância da direção segura dos motociclistas, a corporação se inspirou em uma "trend" da internet e chamou atenção dos motoristas capixabas para a prevenção e educação no trânsito.

A tendência utilizada pelo grupo é conhecida como ‘transição’. Ela se baseia na junção de dois vídeos sem uma ligação, mas que passam a se complementar após edição.

Nessa pegada, o vídeo publicado nas redes sociais do Corpo de Bombeiros juntou o acidente de um motoqueiro batendo na traseira de um furgão e em seguida uma pessoa, representando o piloto, já caída na maca da ambulância do CBMES. Em seguida, um militar informa e alerta para os perigos da falta de cuidados.

Você sabia que as ocorrências mais atendidas por nós são os acidentes envolvendo motociclistas? Só as equipes do Corpo de Bombeiros atenderam 2.236 ocorrências desse tipo nos últimos 12 meses só no Estado Sargento Bissoli • Chefe da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros durante 'trend' feita pela corporação

Lema dos Bombeiros na trend

O lema da Corporação "vida alheia e riquezas a salvar" não aparece pela primeira vez no formato da 'trend' do momento na internet. No carnaval de 2023 a equipe produziu uma paródia com uma música do cantor Léo Santana "Zona de Perigo, uma das mais tocadas na época. A adaptação foi batizada de “Zona Prevenida” (veja vídeo abaixo) e chamou a atenção da necessidade de prevenção em relação a acidentes, bebida e direção e outros perigos.

“A acreditamos que a prevenção é a melhor forma de salvar vidas. As instituições, dentro do respeito às pessoas e, no nosso caso, preceitos militares, devem acompanhar a evolução da sociedade e também da dinâmica das mídias sociais que são uma realidade atualmente", frisou o CBMES.

A escolha do formato de comunicação não foi à toa. Por ser um meio de comunicação rápido, as redes sociais foram a escolha para o alerta. Principalmente por já ter dado certo anteriormente, sucesso alcançado novamente. Em 3 horas já foram 826 curtidas, 48 comentários e 265 compartilhamentos.

"As redes sociais são um importante instrumento de aproximação com a população em geral, funcionando como um canal direto de disseminação de informação com informações precisas e de fonte segura. Se pudermos atrair a atenção do maior número de pessoas para um assunto tão importante fazendo um vídeo, tal estratégia se mostra muito efetiva", frisou o Corpo de Bombeiros.

