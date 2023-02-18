Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Zona prevenida"

Bombeiros do ES fazem paródia com hit de Léo Santana no Carnaval

Militares fazem alerta para que as pessoas se previnam em relação a acidentes, bebida e direção e outros perigos. “O momento é de festa. Não faça lambança"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2023 às 15:58

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 15:58

Em época de folia, cuidado nunca é demais. E foi no embalo dos hits de carnaval que militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo aproveitaram para alertar a população sobre as precauções necessárias para garantir a segurança de todos.
Os bombeiros criaram uma paródia de “Zona de Perigo”, um dos hits de Léo Santana, que tem marcado o período.
A adaptação foi batizada de “Zona Prevenida” e faz um alerta para que as pessoas se previnam em relação a acidentes, bebida e direção e outros perigos. “O momento é de festa não faça lambança.”
O vídeo, com vocal da Sargento Maurielle, ainda orienta a população a ligar para o 193 em caso de emergência e já acumula quase 100 mil visualizações em pouco mais de um dia desde que foi postado.

Veja Também

Carnaval no ES: chuva pode aparecer, mas temperaturas ficam altas

14 dicas para curtir o carnaval com segurança e não cair em golpes

Carnaval no condomínio sem conflitos: quais as regras?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Segurança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados