Bombeiros do ES fazem paródia com hit de Léo Santana no Carnaval

Em época de folia, cuidado nunca é demais. E foi no embalo dos hits de carnaval que militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo aproveitaram para alertar a população sobre as precauções necessárias para garantir a segurança de todos.

Os bombeiros criaram uma paródia de “Zona de Perigo”, um dos hits de Léo Santana, que tem marcado o período.

A adaptação foi batizada de “Zona Prevenida” e faz um alerta para que as pessoas se previnam em relação a acidentes, bebida e direção e outros perigos. “O momento é de festa não faça lambança.”