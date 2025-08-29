Home
Bombeiro do RJ posta vídeo impressionante de queda sofrida após salto no ES

Bombeiro do RJ posta vídeo impressionante de queda sofrida após salto no ES

Acidente aconteceu no dia 13 de agosto em Castelo durante prática de base-jump e resultou na fratura de sete costelas e três ossos das pernas

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20:15

Acidente aconteceu na Pedra dos Cabritos e mobilizou bombeiros e Notaer

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um bombeiro militar do Rio de Janeiro caiu ao praticar base-jump no Espírito Santo. O acidente aconteceu no dia 13 de agosto na região da Pedra dos Cabritos, que fica na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Estado. Após a queda, ele permaneceu consciente e conseguiu ligar para os Bombeiros, que atuaram no resgate junto ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

As imagens registram o momento em que, após saltar da pedra, o paraquedas do atleta se enrola fazendo ele bater na encosta. Em seguida, ele desce deslizando pelas pedras e vegetação até cair na mata. Na publicação, o bombeiro Carlos Souto conta que está se recuperando em casa, mas que fraturou sete costelas e três ossos das pernas, além de ter sofrido outras lesões e escoriações por todo o corpo. 

Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mais uma data para adicionar como aniversário 13/08 [...] Agradeço a atuação rápida dos bombeiros e do Notaer que conseguiram me resgatar rapidamente, me dando os primeiros atendimentos que foram essenciais para minha vida

Carlos Souto

Bombeiro militar
