Bombeiro do RJ posta vídeo impressionante de queda sofrida após salto no ES

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20:15
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um bombeiro militar do Rio de Janeiro caiu ao praticar base-jump no Espírito Santo. O acidente aconteceu no dia 13 de agosto na região da Pedra dos Cabritos, que fica na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Estado. Após a queda, ele permaneceu consciente e conseguiu ligar para os Bombeiros, que atuaram no resgate junto ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
As imagens registram o momento em que, após saltar da pedra, o paraquedas do atleta se enrola fazendo ele bater na encosta. Em seguida, ele desce deslizando pelas pedras e vegetação até cair na mata. Na publicação, o bombeiro Carlos Souto conta que está se recuperando em casa, mas que fraturou sete costelas e três ossos das pernas, além de ter sofrido outras lesões e escoriações por todo o corpo.
Carlos SoutoBombeiro militar
