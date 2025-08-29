Assustador

Bombeiro do RJ posta vídeo impressionante de queda sofrida após salto no ES

Acidente aconteceu no dia 13 de agosto em Castelo durante prática de base-jump e resultou na fratura de sete costelas e três ossos das pernas

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20:15

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um bombeiro militar do Rio de Janeiro caiu ao praticar base-jump no Espírito Santo. O acidente aconteceu no dia 13 de agosto na região da Pedra dos Cabritos, que fica na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Estado. Após a queda, ele permaneceu consciente e conseguiu ligar para os Bombeiros, que atuaram no resgate junto ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

As imagens registram o momento em que, após saltar da pedra, o paraquedas do atleta se enrola fazendo ele bater na encosta. Em seguida, ele desce deslizando pelas pedras e vegetação até cair na mata. Na publicação, o bombeiro Carlos Souto conta que está se recuperando em casa, mas que fraturou sete costelas e três ossos das pernas, além de ter sofrido outras lesões e escoriações por todo o corpo.

Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mais uma data para adicionar como aniversário 13/08 [...] Agradeço a atuação rápida dos bombeiros e do Notaer que conseguiram me resgatar rapidamente, me dando os primeiros atendimentos que foram essenciais para minha vida Carlos Souto Bombeiro militar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta