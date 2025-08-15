Home
>
Cotidiano
>
Bike Vitória terá 2 dias de uso gratuito das bicicletas compartilhadas

Bike Vitória terá 2 dias de uso gratuito das bicicletas compartilhadas

Ação em comemoração ao Dia do Ciclista será em dois dias na próxima semana, com 250 bicicletas disponíveis em 38 estações; veja quando

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:46

Prefeitura inaugura estação do Bike Vitória no aquaviário da Praça do Papa
Ação de gratuidade vai ocorrer na terça-feira (19) e sábado (23) Crédito: Marcos Salles

Para celebrar o Dia do Ciclista, celebrado em 19 de agosto, haverá gratuidade no uso das bicicletas compartilhadas do Bike Vitória, na Capital, em dois dias: na terça-feira (19) e no sábado (23). A ação é promovida pela prefeitura, em parceria com empresas do sistema. Serão 250 'magrelas' distribuídas em 38 estações, incluindo três exclusivas para crianças. 

Recomendado para você

Ronaldo dos Santos é acusado de matar Simone, com quem mantinha um relacionamento, e Silvanete, amiga dela. As vítimas sumiram e foram encontradas dias depois enterradas em cova rasa

Domador de cavalos é condenado a 41 anos de prisão por morte de mulheres em Colatina

Pelo menos três pontos estão diferentes do apresentado à comunidade e têm sido motivo de queixas desde o início das intervenções, já concluídas pela Prefeitura de Vitória

Moradores reclamam que obras na Enseada não seguiram projeto licitado

Ação em comemoração ao Dia do Ciclista será em dois dias na próxima semana, com 250 bicicletas disponíveis em 38 estações; veja quando

Bike Vitória terá 2 dias de uso gratuito das bicicletas compartilhadas

A ação busca incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, reduzir a emissão de poluentes e valorizar o esporte. Segundo a Serttel, empresa responsável pelo sistema, desde sua implantação as bikes de Vitória evitaram a emissão de 791 toneladas de CO₂ e já foram utilizadas em mais de 2,1 milhões de viagens. A gratuidade seguirá as regras do serviço: corridas de até 75 minutos, com intervalo mínimo de 10 minutos entre elas. Após o tempo limite, haverá cobrança adicional de R$ 5 a cada 30 minutos excedentes.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Corrida altera trânsito na Enseada do Suá neste domingo (17)

Corrida altera trânsito na Enseada do Suá neste domingo (17)

Imagem - Beach Tennis movimenta Arena Serra Banestes nos Jogos de Praia 2025

Beach Tennis movimenta Arena Serra Banestes nos Jogos de Praia 2025

Imagem - Capixaba deixa o litoral do ES e vive aventura ao capturar imagens na Antártica

Capixaba deixa o litoral do ES e vive aventura ao capturar imagens na Antártica

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

bicicleta ciclistas Bike Vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais