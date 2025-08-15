Dia do Ciclista

Bike Vitória terá 2 dias de uso gratuito das bicicletas compartilhadas

Ação em comemoração ao Dia do Ciclista será em dois dias na próxima semana, com 250 bicicletas disponíveis em 38 estações; veja quando

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:46

Ação de gratuidade vai ocorrer na terça-feira (19) e sábado (23) Crédito: Marcos Salles

Para celebrar o Dia do Ciclista, celebrado em 19 de agosto, haverá gratuidade no uso das bicicletas compartilhadas do Bike Vitória, na Capital, em dois dias: na terça-feira (19) e no sábado (23). A ação é promovida pela prefeitura, em parceria com empresas do sistema. Serão 250 'magrelas' distribuídas em 38 estações, incluindo três exclusivas para crianças.

A ação busca incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, reduzir a emissão de poluentes e valorizar o esporte. Segundo a Serttel, empresa responsável pelo sistema, desde sua implantação as bikes de Vitória evitaram a emissão de 791 toneladas de CO₂ e já foram utilizadas em mais de 2,1 milhões de viagens. A gratuidade seguirá as regras do serviço: corridas de até 75 minutos, com intervalo mínimo de 10 minutos entre elas. Após o tempo limite, haverá cobrança adicional de R$ 5 a cada 30 minutos excedentes.

