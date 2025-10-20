Bares de Vitória podem perder alvará se venderem bebidas de origem ilícita

Bares de Vitória que venderem bebidas de origem ilícita podem ter o alvará de funcionamento suspenso. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (20). A pauta agora segue para votação em plenário e, se acatado, vai para sanção do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

O PL 351/2025, de autoria do vereador Davi Esmael (Republicanos), inclui a comercialização, aquisição, distribuição, transporte, estocagem e a revenda de produtos de origem ilícita por estabelecimentos comerciais. O objetivo, segundo o parlamentar, é assegurar a segurança dos consumidores e "enfraquecer redes de atividades criminosas que utilizam o comércio formal como meio para escoamento de produtos ilícitos”.