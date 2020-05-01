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Coronavírus

Bares, academias e parques continuarão fechados no ES

Governador afirmou que coronavírus ainda preocupa e é preciso evitar situações de aglomeração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 22:10

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 22:10

Data: 18/03/2020 - ES - Vitória - Coronavírus - Movimentação de bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em 18 de março  Crédito: Vitor Jubini
Os bares, academias e parques do Espírito Santo deverão permanecer fechados durante mais algum tempo. Em coletiva de imprensa, na noite desta quinta-feira (30), o governador Renato Casagrande informou que o aumento no número de casos de Covid-19 e a pouca adesão ao isolamento social no Estado preocupam, e que, por isso, medidas de contenção devem ser reforçadas.
Suspendemos bares, eventos e parques por mais 30 dias. São locais de aglomeração e sabemos que [ela] causa a transmissão de vírus com muita intensidade. No caso das academias, estamos suspendendo por mais 15 dias, afirmou.

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 Os bares, assim como o comércio em geral, estão fechados desde o dia 20 de março. Só é permitido o funcionamento através de serviços de delivery.  A proibição é estendida também para qualquer tipo de evento. 
Já as academias estão fechadas desde 18 de março. O governador afirmou que está procurando uma maneira de flexibilizar a abertura, mas salientou que muitas têm ar-condicionado e reúnem muitas pessoas em um espaço pequeno, o que pode reforçar a propagação da doença.  
"Ficar sem interagir, sem contato físico é muito contra a nossa cultura, mas é o que todo mundo tem dito que precisamo fazer. É o que tem dado resultado em outros países que conseguiram ter decréscimo da incidência do vírus", disse.

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