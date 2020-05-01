Bares, academias e parques continuarão fechados no ES

Bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em 18 de março Crédito: Vitor Jubini

Os bares, academias e parques do Espírito Santo deverão permanecer fechados durante mais algum tempo. Em coletiva de imprensa, na noite desta quinta-feira (30), o governador Renato Casagrande informou que o aumento no número de casos de Covid-19 e a pouca adesão ao isolamento social no Estado preocupam, e que, por isso, medidas de contenção devem ser reforçadas.

Suspendemos bares, eventos e parques por mais 30 dias. São locais de aglomeração e sabemos que [ela] causa a transmissão de vírus com muita intensidade. No caso das academias, estamos suspendendo por mais 15 dias, afirmou.

Os bares, assim como o comércio em geral, estão fechados desde o dia 20 de março. Só é permitido o funcionamento através de serviços de delivery. A proibição é estendida também para qualquer tipo de evento.

Já as academias estão fechadas desde 18 de março. O governador afirmou que está procurando uma maneira de flexibilizar a abertura, mas salientou que muitas têm ar-condicionado e reúnem muitas pessoas em um espaço pequeno, o que pode reforçar a propagação da doença.

