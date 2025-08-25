Incomum

Baleia-franca é avistada pertinho da praia de Itapuã em Vila Velha

Cena foi flagrada por drone na manhã desta segunda-feira (25); especialista afirma que aparição da espécie no litoral capixaba não é tão comum, diferente do que ocorre com as jubartes

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:56

Moradores e frequentadores da Praia de Itapuã, em Vila Velha, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (25) com a presença de uma baleia-franca, a poucos metros da areia. O flagrante foi feito pelo fotógrafo e filmaker Lucas Silveira, que registrou a cena com um drone.

“Um amigo tinha me avisado mais cedo que havia visto duas baleias, mas só quando saí de casa para trabalhar, por volta das 9h30, percebi várias pessoas olhando para o mar. Perguntei e me disseram que eram baleias, uma mãe e um filhote. Corri em casa, peguei o drone e consegui registrar. Aparentemente é o filhote no vídeo, pelo tamanho”, contou.

O ambientalista Sandro Firmino, coordenador do projeto Amigos da Jubarte, confirmou que a espécie registrada é a baleia-franca-austral, a Eubalaena australis, considerada incomum no litoral capixaba. Segundo ele, o animal está ameaçado de extinção e avistamentos dessa espécie acontecem uma ou duas vezes por temporada. “A principal rota delas é no Sul do Brasil, em Santa Catarina, onde se reproduzem, mas durante a migração podem passar pelo Espírito Santo”, explicou.

Ele destacou ainda as diferenças em relação à baleia-jubarte, mais comum no Estado. “A baleia-franca é identificada pelas calosidades na parte superior da cabeça, que funcionam como uma impressão digital, além das manchas brancas ou acinzentadas na pele. Já as jubartes têm marcas únicas na nadadeira caudal”, disse Firmino. A temporada de avistamentos de baleias no litoral brasileiro vai de maio a outubro, período em que elas deixam as águas frias em busca de locais mais quentes.

