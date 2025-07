Que tristeza

Baleia é encontrada morta na areia da praia em Jacaraípe; veja vídeo

Animal estava em decomposição e, segundo fotógrafo, aparentava ser um filhote; Instituto Orca foi acionado

Outro caso em Guarapari

No último domingo (6), outra baleia foi encontrada morta no litoral do ES. O animal estava boiando perto das pedras na Praia do Morro, em Guarapari. >