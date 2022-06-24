Asas de avião que vai virar suíte para casais chegam ao ES

Segundo o empresário Aloísio Muruce, outro idealizador do empreendimento, técnicos também vêm ao Estado para realizarem a montagem do avião-suíte. A previsão é que eles iniciem o trabalho na manhã desta terça-feira (28), com previsão de cinco a seis dias para finalizarem.

TURISMO

A aeronave executiva modelo Gulfstream G 159 tem 20 metros de comprimento e vai virar uma suíte para locação. A previsão é de que esteja tudo pronto para inauguração em 22 de outubro deste ano.

Além do avião-suíte, há outras novidades na região turística, como chalés, pousadas e restaurantes. “Será feito um residencial com área de lazer, área de chácara bem urbanizada e acessibilidade para cadeirantes, idosos, com o objetivo de facilitar a vida das pessoas”, relatou Joarez Sofiste.

Para quem quiser se hospedar no avião-suíte, o valor da diária poderá chegar a R$ 2,5 mil. Contudo, a novidade também estará aberta para quem quiser somente visitar. “Vamos ter uma agenda para receber pessoas para visitar, entrar na aeronave e fazer fotos. É algo que atrai muita atenção então as pessoas poderão visitar com pré-agenda”, contou Sofiste.