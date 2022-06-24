A última parte da aeronave que vai ser transformada em suíte chegaram ao Espírito Santo no final da tarde desta segunda-feira (27), na localidade de Limo Verde, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó capixaba. O material saiu de Curitiba na manhã de sábado (25)
Segundo o empresário Joarez Sofiste, um dos idealizadores do projeto, na tarde de quinta-feira (23) foi feito o carregamento das asas da aeronave em Curitiba, no Paraná. Peças são as últimas que faltavam para que a montagem do avião-suíte aconteça.
Asas de avião que vai virar suíte para casais chegam ao ES
Segundo o empresário Aloísio Muruce, outro idealizador do empreendimento, técnicos também vêm ao Estado para realizarem a montagem do avião-suíte. A previsão é que eles iniciem o trabalho na manhã desta terça-feira (28), com previsão de cinco a seis dias para finalizarem.
TURISMO
A aeronave executiva modelo Gulfstream G 159 tem 20 metros de comprimento e vai virar uma suíte para locação. A previsão é de que esteja tudo pronto para inauguração em 22 de outubro deste ano.
Além do avião-suíte, há outras novidades na região turística, como chalés, pousadas e restaurantes. “Será feito um residencial com área de lazer, área de chácara bem urbanizada e acessibilidade para cadeirantes, idosos, com o objetivo de facilitar a vida das pessoas”, relatou Joarez Sofiste.
Para quem quiser se hospedar no avião-suíte, o valor da diária poderá chegar a R$ 2,5 mil. Contudo, a novidade também estará aberta para quem quiser somente visitar. “Vamos ter uma agenda para receber pessoas para visitar, entrar na aeronave e fazer fotos. É algo que atrai muita atenção então as pessoas poderão visitar com pré-agenda”, contou Sofiste.
Atualização
27/06/2022 - 7:31
A matéria foi atualizada com a informação da chegada das asas do avião-suíte ao Espírito Santo.