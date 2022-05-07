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Leonel Ximenes

Operação de guerra é mobilizada para trazer avião-suíte até o ES

Tratores estão prontos para rebocar as carretas e até ruas serão fechadas para a passagem da aeronave que sairá de Curitiba (PR) para o Caparaó

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

07 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção de como ficará o avião-suíte na localidade de Limo Verde, zona rural de Divino de São Lourenço
Projeção de como ficará o avião-suíte na localidade de Limo Verde, zona rural de Divino de São Lourenço Crédito: Divulgação
Uma operação de guerra em tempo de paz. Até ruas serão fechadas, na região do Caparaó, para a passagem do avião que está vindo desmontado de Curitiba (PR) para virar uma suíte de luxo no interior do município de Divino de São Lourenço, no Espírito Santo.
As duas carretas especiais que sairão da capital paranaense no próximo dia 16 vão exigir uma logística sofisticada e delicada. O principal obstáculo previsto pelos responsáveis pelo traslado do gigantesco equipamento é a cidade de Dores do Rio Preto, na saída da rodovia ES 190, que tem uma curva em “S”, quase em frente a uma igreja, que impede o comboio de passar.
A solução encontrada, em acordo com a prefeitura, é a paralisação do trânsito para que as duas carretas possam passar na contramão. Mas não é apenas esse o obstáculo que será encontrado na pequena cidade do Caparaó.

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Um pouco mais adiante dessa curva existe uma subida muito íngreme, que deverá ser superada com a ajuda de tratores já disponibilizados pela Prefeitura de Dores do Rio Preto. As máquinas irão rebocar os caminhões, se for necessário.

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A saga, entretanto, continua. De Dores do Rio Preto em diante, sempre pela ES 190, a estrada é estreita e sinuosa, o que vai exigir outra solução logística alternativa. Em Patrimônio da Penha, local de ruas muito estreitas, a escolta terá que paralisar o trânsito em algumas ocasiões. Um desses trechos é o km 33 da ES 190,em Limo Verde, destino final do comboio com o avião desmontado.

CARREGAMENTO DO AVIÃO NAS CARRETAS

Para carregar as duas carretas com as peças do avião serão necessários dois dias de trabalho - 14 e 15 de maio. Os dois megacaminhões, de 30m cada um, serão escoltados por três viaturas especializadas em segurança de transporte.
A viagem tem percurso de 1.250 quilômetros. O comboio sairá de Curitiba e passará pela Rodovia Régis Bittencourt (BR 116) até o Rodoanel de São Paulo. A seguir, o comboio vai acessar a Via Dutra (SP-Rio) até Volta Redonda (RJ). Mais adiante, prosseguirá pela Rio-Bahia passando por Além Paraíba até Fervedouro, ambas em Minas Gerais.

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Neste local, as carretas vão deixar a BR 116 e vão prosseguir pela BR 482 no sentido Espera Feliz (MG) e Dores do Rio Preto (ES), onde deverão chegar no dia 19 de maio, se não houver um imprevisto que atrase a viagem.
A aeronave que será transformada em suíte de luxo, no município de Divino de São Lourenço, é um modelo Grumman - Gulfstream IG 159. A inauguração está prevista para outubro deste ano.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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