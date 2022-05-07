Operação de guerra é mobilizada para trazer avião-suíte até o ES

Projeção de como ficará o avião-suíte na localidade de Limo Verde, zona rural de Divino de São Lourenço Crédito: Divulgação

As duas carretas especiais que sairão da capital paranaense no próximo dia 16 vão exigir uma logística sofisticada e delicada. O principal obstáculo previsto pelos responsáveis pelo traslado do gigantesco equipamento é a cidade de Dores do Rio Preto, na saída da rodovia ES 190, que tem uma curva em “S”, quase em frente a uma igreja, que impede o comboio de passar.

A solução encontrada, em acordo com a prefeitura, é a paralisação do trânsito para que as duas carretas possam passar na contramão. Mas não é apenas esse o obstáculo que será encontrado na pequena cidade do Caparaó.

Um pouco mais adiante dessa curva existe uma subida muito íngreme, que deverá ser superada com a ajuda de tratores já disponibilizados pela Prefeitura de Dores do Rio Preto . As máquinas irão rebocar os caminhões, se for necessário.

A saga, entretanto, continua. De Dores do Rio Preto em diante, sempre pela ES 190, a estrada é estreita e sinuosa, o que vai exigir outra solução logística alternativa. Em Patrimônio da Penha, local de ruas muito estreitas, a escolta terá que paralisar o trânsito em algumas ocasiões. Um desses trechos é o km 33 da ES 190,em Limo Verde, destino final do comboio com o avião desmontado.

CARREGAMENTO DO AVIÃO NAS CARRETAS

Para carregar as duas carretas com as peças do avião serão necessários dois dias de trabalho - 14 e 15 de maio. Os dois megacaminhões, de 30m cada um, serão escoltados por três viaturas especializadas em segurança de transporte.

A viagem tem percurso de 1.250 quilômetros. O comboio sairá de Curitiba e passará pela Rodovia Régis Bittencourt (BR 116) até o Rodoanel de São Paulo . A seguir, o comboio vai acessar a Via Dutra (SP-Rio) até Volta Redonda (RJ). Mais adiante, prosseguirá pela Rio-Bahia passando por Além Paraíba até Fervedouro, ambas em Minas Gerais.

Neste local, as carretas vão deixar a BR 116 e vão prosseguir pela BR 482 no sentido Espera Feliz (MG) e Dores do Rio Preto (ES), onde deverão chegar no dia 19 de maio, se não houver um imprevisto que atrase a viagem.