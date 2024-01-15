Aquaviário inicia operação noturna nesta segunda (15) com mais horários

A espera acabou: as viagens noturnas do Sistema Aquaviário começaram nesta segunda-feira (15). A novidade, divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na última terça-feira (9), amplia a oferta de viagens entre Vitória e Vila Velha, que logo terão integração com a estação de Cariacica no período da noite.
As novas travessias acontecem após longo período de espera pela chegada do terceiro barco, batizado de “Fonte Grande”. A embarcação, que estava na Região Sul do Brasil, chegou em dezembro ao Espírito Santo, onde passou por testes, adaptações e adesivação para integração ao sistema de viagens. O novo serviço será realizado de segunda a sexta-feira.
Confira os horários das viagens noturnas
- Vitória > Vila Velha: 18h05
- Vila Velha > Vitória: 18h25
- Vitória > Vila Velha: 18h45
- Vila Velha > Vitória: 19h05
- Vitória > Vila Velha: 19h25 (a última do dia)
Além das viagens entre a Capital e o município canela-verde, duas novas travessias à noite serão incorporadas no percurso entre Porto de Santana (Cariacica) e Praça do Papa (Vitória). A partir do dia 29 de janeiro, o barco deve sair de Cariacica, às 18h20, rumo a Vitória, com retorno para Porto de Santana às 19h10.
Viagens no fim de semana
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também anunciou o aumento das viagens nos fins de semana. Uma nova linha vai circular exclusivamente aos sábados, domingos e feriados e vai conectar diretamente os passageiros de Porto de Santana (Cariacica) com a Prainha (Vila Velha).
“Nós iremos iniciar esse percurso no sábado (20), e a expectativa é atender a demanda principalmente de turismo e lazer, proporcionando aos usuários o percurso por toda a Baía de Vitória", destacou.
Atualmente, são dois os trajetos:
- Praça do Papa > Porto de Santana / Porto de Santana > Praça do Papa
- Praça do Papa > Prainha / Prainha > Praça do Papa
Com a novidade, passará a ser:
- Praça do Papa > Prainha / Prainha > Praça do Papa
- Praça do Papa > Porto de Santana / Porto de Santana > Praça do Papa
- Prainha > Porto de Santana / Porto de Santana > Prainha
Sistema terá mais um barco
Além dos três barcos que já estão no Espírito Santo, o Sistema Aquaviário deve ganhar mais uma embarcação nos próximos meses. O modal está na Bahia e “praticamente pronto”, segundo o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Em entrevista à CBN Vitória na última quarta-feira (10), ele explicou que a embarcação será voltada, exclusivamente, para a linha Vitória-Vila Velha, permitindo que as três já disponíveis sejam utilizadas para as linhas Cariacica-Vitória e Cariacica-Vila Velha.
“A quarta embarcação está praticamente pronta. Deve faltar uns 10% para ser concluída. Falta uma questão de documentação da Marinha, ela não está no Estado, está na Bahia… Então, tem todo um trâmite de documentação, de transferência da embarcação, alguns testes de motor, de flutuabilidade, o que é normal e que a Marinha nos exige, e é ótimo fazer isso, para a confiabilidade da embarcação. A gente acredita que, em 60 a 90 dias, essa embarcação chega aqui no Estado, iniciando as suas operações”, sinalizou Damasceno.