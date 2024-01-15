Aquaviário inicia operação noturna nesta segunda (15) com mais horários

Estação do aquaviário na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Vinicius Colini/TV Gazeta

A espera acabou: as viagens noturnas do Sistema Aquaviário começaram nesta segunda-feira (15). A novidade, divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na última terça-feira (9), amplia a oferta de viagens entre Vitória e Vila Velha, que logo terão integração com a estação de Cariacica no período da noite.

As novas travessias acontecem após longo período de espera pela chegada do terceiro barco, batizado de “Fonte Grande”. A embarcação, que estava na Região Sul do Brasil, chegou em dezembro ao Espírito Santo , onde passou por testes, adaptações e adesivação para integração ao sistema de viagens. O novo serviço será realizado de segunda a sexta-feira.

Confira os horários das viagens noturnas

Vitória > Vila Velha: 18h05

Vila Velha > Vitória: 18h25

Vitória > Vila Velha: 18h45

Vila Velha > Vitória: 19h05

Vitória > Vila Velha: 19h25 (a última do dia)

Além das viagens entre a Capital e o município canela-verde , duas novas travessias à noite serão incorporadas no percurso entre Porto de Santana (Cariacica) e Praça do Papa (Vitória). A partir do dia 29 de janeiro, o barco deve sair de Cariacica, às 18h20, rumo a Vitória, com retorno para Porto de Santana às 19h10.

Viagens no fim de semana

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também anunciou o aumento das viagens nos fins de semana. Uma nova linha vai circular exclusivamente aos sábados, domingos e feriados e vai conectar diretamente os passageiros de Porto de Santana (Cariacica) com a Prainha (Vila Velha).

“Nós iremos iniciar esse percurso no sábado (20), e a expectativa é atender a demanda principalmente de turismo e lazer, proporcionando aos usuários o percurso por toda a Baía de Vitória", destacou.

Atualmente, são dois os trajetos:

Praça do Papa > Porto de Santana / Porto de Santana > Praça do Papa

Praça do Papa > Prainha / Prainha > Praça do Papa

Com a novidade, passará a ser:

Praça do Papa > Prainha / Prainha > Praça do Papa

Praça do Papa > Porto de Santana / Porto de Santana > Praça do Papa

Prainha > Porto de Santana / Porto de Santana > Prainha

Sistema terá mais um barco

Além dos três barcos que já estão no Espírito Santo, o Sistema Aquaviário deve ganhar mais uma embarcação nos próximos meses. O modal está na Bahia e “praticamente pronto”, segundo o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Em entrevista à CBN Vitória na última quarta-feira (10), ele explicou que a embarcação será voltada, exclusivamente, para a linha Vitória-Vila Velha, permitindo que as três já disponíveis sejam utilizadas para as linhas Cariacica-Vitória e Cariacica-Vila Velha.