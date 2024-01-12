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Obra de viaduto em Cariacica começa segunda (15); veja como fica trânsito

Intervenções visam melhorar o fluxo de veículos e acesso ao centro comercial Expedito Garcia, expectativa de conclusão do viaduto em dois anos, em parceria entre Prefeitura de Cariacica e Governo do Estado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2024 às 15:42

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 15:42

Obras do viaduto de Cariacica vão mudar trânsito
Trânsito vai sofrer alterações para obras do viaduto em Cariacica Crédito: Cláudio Postay/PMC
Obra de viaduto em Cariacica começa segunda (15); veja como fica trânsito
As obras do viaduto na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, estão previstas para começar na próxima segunda-feira (15). No entanto, as interdições só ocorrerão após melhorias para garantir a fluidez no trânsito na região. 
De acordo com o secretária municipal de Obras, Weverton Moraes, as primeiras intervenções incluirão a abertura de vias de acesso da pista central para a marginal e vice-versa. Durante a construção da estrutura, ajustes e interdições serão implementados.
Ele enfatizou que "as alterações podem causar lentidão temporária, mas são essenciais para melhorar o fluxo de veículos e o acesso ao principal centro comercial, a Expedito Garcia".

Projeções mostram como vai ficar novo viaduto em Cariacica

Após as mudanças, previstas para durar de 20 a 30 dias, o trânsito será organizado da seguinte forma:
PARA QUEM SEGUE NO SENTIDO VIANA: 
  • Após o trevo de Alto Lage, os condutores deverão acessar a via lateral próximo ao semáforo do Superatacado Sempre Tem. Um novo acesso será aberto após o posto São Cristóvão.
ACESSO A CAMPO GRANDE PELA FACULDADE PIO XXII:
  • Quem segue do trevo de Alto Lage e deseja acessar a Expedito Garcia permanecerá na pista central. A entrada para a Rua Bolivar de Abreu permanece inalterada.
ACESSO DO KLEBER ANDRADE A CAMPO GRANDE 
  • O acesso da Avenida Kleber Andrade para a Rua Bolivar de Abreu será fechado. Alternativas incluem seguir pela via lateral em direção a Viana e acessar a Expedito Garcia pela entrada do Posto Valentin ou utilizar a rotatória próximo ao estádio.
PARA QUEM SEGUE NO SENTIDO VITÓRIA
  • Após o semáforo em frente à empresa Águia Branca, os condutores deverão acessar a via lateral pelo novo acesso próximo à empresa Nova Center.
ACESSO À AVENIDA MÁRIO GURGEL SAINDO DA EXPEDITO GARCIA 
  • Saídas da região de Campo Grande permanecem sem alterações. Uma alternativa sugerida é utilizar a Expedito Garcia até o final, passar pelo INSS e acessar a Avenida Alice Coutinho para contornar o trânsito.
Alguns semáforos terão o tempo ajustado para minimizar o impacto no trânsito.

Viaduto

De acordo com a previsão da Secretaria Municipal de Obras de Cariacica, espera-se que o viaduto, o primeiro desde a municipalização da via, seja concluído em dois anos. Com 700 metros de extensão e oito metros de altura no eixo central, a estrutura contará com diversos elementos, como muros de escamas, ciclovia, calçada cidadã, sinalização, iluminação em LED e drenagem.
Cerca de 120 mil veículos trafegam diariamente na Avenida Mário Gurgel. A obra é uma parceria da Prefeitura de Cariacica e do governo do Estado, totalizando quase R$ 50 milhões em investimentos.

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